Temptation Island, ex discusso protagonista del reality rivela: "Le storie finiscono, ho scelto di lasciare andare..."

Luciano Punzo si mostra insieme alla sua nuova fiamma sui social e finisce al centro delle polemiche.

Luciano Punzo sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Sabrina Nasti. La conferma è arrivata dall'ex tentatore di Temptation Island che, dopo aver pubblicato la foto insieme alla sua nuova fiamma, è stato però sommerso dalle critiche da parte di coloro che lo hanno accusato di aver preso in giro la sua ex Manuela Carriero.

Luciano Punzo travolto dalle critiche, ecco perché!

Luciano Punzo è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica. Il motivo? L'ex tentatore di Temptation Island ha pubblicato una foto con Sabrina Nasti, che sembrerebbe essere la sua nuova fidanzata. La foto, però, non è per niente piaciuta ai fan che hanno criticato duramente il ragazzo.

Le critiche e offese degli utenti sui social hanno provocato la reazione di Luciano, che si è prima difeso dalle accuse e poi ha pubblicato due storie, mediante le quali ha cercato di chiarire una volta per tutte la sua situazione sentimentale:

Una relazione che nasce in un programma tv è normale che sia più esposta e ci sta che le persone facciano delle critiche o facciano il tifo per la coppia. Se una storia non funziona più non vuol dire che non ci sono sentimenti, ma che come succede nella vita di tutti, le storie semplicemente finiscono. Tutti vorremmo che le cose durassero per sempre , ma a volte bisogna prendere una decisione e avere il coraggio di chiudere prima che un rapporto diventi tossico. Io ho preso quella decisione. È meglio avere gli attributi e chiudere o restare in una relazione che diventa tossica e può solo finire male? P.S., prima di poter fare dei confronti si dovrebbero avere tutte le informazioni, non basandosi solo sulla copertina senza avere letto il libro. Non vuol dire che se le cose non durano e due persone si lasciano allora non ci sia mai stato un sentimento...

Nella mia vita ho scelto di lasciare andare le persone e le situazioni che mi buttavano giù perché sono libero di scegliere ed è proprio l’amore che ti mette davanti a delle scelte e quando decidi di lasciare andare nonostante tu possa soffrirne per me questo è amore puro. Tutti sono liberi di pensare ciò che vogliono a questo mondo, l’importante è stare bene con se stessi e con gli altri, perché la vita è così breve e imprevedibile, non smettere mai di sorprenderti e io non mi voglio precludere nulla. Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre il rischio?

