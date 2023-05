Temptation Island, ex concorrente partecipa a Forum: ecco di chi si tratta!

Gossip TV

A Forum è stata ospite un'ex concorrente del reality di Temptation Island. Ecco cosa è successo e di chi parliamo!

Non è inusuale che a Forum, il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli, appaiano volti conosciuti nelle vesti di attori, per mettere in scena diatribe tra ex coniugi, fidanzati e famigliari. Nella puntata di martedì 23 maggio nel programma è apparso un volto noto ai fan di Temptation Island, il reality di Canale5.

Temptation Island, Ilaria Teolis a Forum

In attesa di scoprire chi saranno le coppie della nuova edizione, che andrà in onda a partire da metà giugno su Canale5, a Forum, i fan più attenti avranno notato la presenza di un'ex concorrente del reality: stiamo parlando di Ilaria Teolis, che ha partecipato alla sesta edizione del programma, entrando insieme al compango Massimo Colantoni. Tuttavia, tra loro la situazione era precipitata rapidamente e così dal programma erano usciti separatamente.

Nella puntata di martedì 23 maggio, Teolis è stata ospite di Forum, insieme a un altro volto di un programma di Maria De Filippi: l'ex corteggiatore Giacomo Caldagiri, con cui ha interpretato la parte di una coppia in crisi. Caldagiri è stato uno dei corteggiatori di Nilufar Addati, nel 2018, ma, non essendo stato scelto dalla tronista, è poi rapidamente scomparso dai riflettori.

Evidentemente, entrambi aspirano a una carriera nel mondo dello spettacolo, perciò, hanno scelto di partecipare a Forum, dove hanno interpretato una coppia in crisi: Ilaria ha chiesto al giudice un risarcimento a causa del comportamento di Giacomo Caldagiri, che ha sottratto un coniglietto, Ugo, dalle cure della ragazza, provocandole un disagio emotivo.Il giudice del programma ha però rigettato le richieste di risarcimento dell'ex concorrente del reality, affermando che non c'erano evidenti e sufficienti prove di un disagio emotivo.

Scopri le ultime news su Temptation Island