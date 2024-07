Temptation Island, due tentatrici avrebbero litigato per Lino Giuliano: ecco l'ultima segnalazione!

Gossip TV

Continuano le segnalazioni sulle coppie di Temptation Island e questa volta si vocifera che due tentatrici abbiano litigato per Lino Giuliano!

Tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, uno dei più chiacchierati è sicuramente Lino Giuliano: barbiere napoletano fidanzato con Alessia da un anno e qualche mese, il concorrente si è mostrato fin da subito molto più interessato alle tentatrici del reality che non a dimostrare la sua fedeltà e amore ad Alessia.

Temptation Island, due tentatrici avrebbero litigato per Lino Giuliano?

In rete non sono mancate le indiscrezioni su Alessia e Lino e l'ultima di queste riguarderebbe una presunta lite tra due corteggiatrici per accattivarsi il favore di Lino Giuliano. A rivelare di questo litigio è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, la quale però ha anche raccontato che sarebbe stato Lino a mettere in giro questa voce:

"Lino sta raccontato a tutti che due tentatrici hanno litigato per lui e una si è messa a piangere..."

Il barbiere napoletano ha dimostrato fin dal suo ingresso di volersi godere fino in fondo l'esperienza a Temptation Island, vivendola più come una vacanza da single, che come un reality in cui mettere alla prova la sua fedeltà e il suo amore per Alessia.

Questa segnalazione sarebbe in linea con il suo personaggio, ma potrebbe anche essere solo l'ennesimo scherzo del barbiere: già durante la prima puntata, infatti, Lino aveva finto che Alessia avesse chiesto un falò di confronto, dopo aver visto i video in cui lui e la tentatrice Maika erano molto vicini.

Temptation Island, quale sarà il destino di Alessia e Lino?

Alessia e Lino hanno deciso di partecipare a Temptation Island perché Alessia non ha fiducia in Lino e ritiene che lui l'abbia già tradita altre volte, stando anche ad alcune chat che avrebbe trovato. Lino si è sempre affrettato a negare, ma in rete sono emerse segnalazioni da parte di alcune ragazze che hanno rivelato di essere state contattate da Lino e che hanno ricevuto da lui foto molto private.

Durante le prime due puntate di Temptation Island, Alessia è stata chiamata diverse volte a visionare le azioni del fidanzato nel villaggio limitrofo e ha notato come Lino, con maggior frequenza, continuasse a scherzare e flirtare con Maika e le altre tentatrici, dichiarando anche ad alta voce di quanto poco contasse per lui Alessia.

Quando quest'ultima ha chiesto il falò di confrotno, Lino si è rifiutato per ben due volte, non mancando di sottolineare che non aveva alcun interesse per la sua fidanzata e che non aveva intenzione di incontrarla. Sul web si sono diffuse diverse segnalazioni che riportavano che Alessia avesse violato il regolamento entrando come una furia nel villaggio dei fidanzati, ma si tratta solo di video creati appositamente sui social per diffondere false segnalazioni.

