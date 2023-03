Temptation Island, due ex concorrenti sono diventati genitori: ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Un'ex coppia di concorrenti di Temptation Island ha comunicato di aver dato alla luce il primo figlio. Ecco chi sono e cosa hanno dichiarato.

Due ex concorrenti del reality Temptation Island sono diventati genitori di una bambina: si tratta di una coppia molto nota ai fan del programma, che ha annunciato la nascita della propria figlia poche ore fa sui social.

Temptation Island, Alberto Maritato e Speranza Capasso sono diventati genitori

Speranza Capasso e Alberto Maritato sono diventati genitori della piccola Antonia Marié, un nome insolito, già svelato qualche mese fa. Poche ore fa la coppia, che ha partecipato a Temptation Island nell'ultima edizione andata in onda, ha dato il benvenuto alla primogenita, una bellissima bambina. Inizialmente, la coppia non aveva retto alle pressioni del programma e così poco prima della fine del reality avevano deciso di separarsi.

La svolta è arrivata fuori dal programma, perché dopo vari tira e molla, Capasso e Maritato sono tornati insieme e ora sono diventati genitori. La notizia del parto era stata già anticipata da Maritato, che aveva condiviso sui social le foto di Speranza prima che entrasse in sala parto. L'annuncio è arrivato da lui, ma l'emozione per la nascita della prima figlia lo ha fatto essere particolarmente sintetico, tanto che sui social ha pubblicato una semplice storia in cui dichiarava:

"Ragazzi, è nata! Un bacio a tutti ci vediamo dopo!"

Una dichiarazione molto sintetica, dovuta all'emozione e al desiderio di voler stare subito con Speranza e la piccola Antonia Marié. La bambina è nata con un parto cesareo, a causa di alcuni problemi, ma sia lei sia la madre stanno benissimo.

Scopri le ultime news su Temptation Island