Temptation Island, Daniele De Bosis: "Periodo di merd* l'ansia mi sovrasta dalla mattina alla sera"

Gossip TV

Daniele De Bosis, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Tempation Island in coppia con l'ex fidanzata Vittoria Egidi, ha condiviso un amaro sfogo sui social condividendo il brutto momento che sta vivendo.

Daniele De Bosis, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island in coppia con l'ex fidanzata Vittoria Egidi, ha condiviso un amaro sfogo sui social condividendo il brutto momento che sta vivendo.

Queste le parole di Daniele del 34enne romano su Instagram:

"Per me è difficile anche solo condividerlo o pensarlo, ma è giusto che ne parli. Sto passando davvero un periodo di m*rda con l’ ansia che mi sovrasta appena sveglio fino a quando non vado a dormire. Mi sono isolato da tutto e da tutti, anche dagli amici veri, quelli che ci stanno sempre nonostante tutto. Questo un periodo NO più che altro mi sarà utile per capire le persone vere, quelle che non spariscono in un momento di bisogno o comunque ti supportano nonostante la tua assenza. Ho iniziato a farmi seguire perché ho perso obiettivi e hobby. E’ la prima volta che mi capita ed essendo sempre stato forte e sicuro di me, mi trovo spiazzato e non so come gestire tutto questo."

Nell'edizione scorsa di Temptation Island, Daniele ha partecipato con la fidanzata Vittoria e i due al termine del docu-reality di Canale 5 hanno deciso, dopo quattro anni di relazione, di dirsi addio. Erano entrati con un profondo dubbio relativo al desiderio di maternità di Vittoria che non trovava riscontro in Daniele non sentendosi pronto per allargare la famiglia dopo aver avuto un figlio da una precedente relazione. I due hanno preso strade diverse e Daniele non ha nascosto la delusione per l'epilogo della loro storia d'amore. A distanza di un mese dalla fine delle riprese di Temptation, il personal trainer romano ha dichiarato:

"Ho rivisto e supportato Vittoria fino al mese dopo poi non ci siamo più visti o sentiti. Spero vivamente che sia contenta della sua nuova vita, non sono mai stato arrabbiato per ciò che è successo forse un po' deluso [...] Quando sono uscito ero deluso, disperso, triste. Avrei messo la mano sul fuoco senza pensarci due volte prima del programma perché ero sicuro che non andasse in questo modo."

Scopri le ultime news su Temptation Island.