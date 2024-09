Temptation Island: come si riconosce una coppia fake, parla un'autrice del programma

Gossip TV

Chiara Bray, autrice storica di Tempation Island, ha parlato di come lei e i suoi collaboratori riescono a capire se una coppia sta fingendo.

Chiara Bray, autrice storica di Temptation Island, intervistata a Uomini e Donne Magazine, ha svelato alcuni interessanti retroscena sul docu-reality di Canale 5, che presto tornerà in onda con una nuova edizione dopo gli ascolti record dello scorso luglio. Il viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, è infatti pronto ad appassionare nuovamente i telespettatori per la prima volta con una seconda edizione annuale che ci aspetta a partire da martedì 10 settembre prossimo.

Temptation Island: "una coppia fake" la riconosci già dalla prima telefonata" parla Chiara Bray

La Bray ha svelato qual è, secondo tutto il team, la forza del programma: il cast. Il successo di Temptation Island è in gran parte attribuibile alla selezione accurata del cast, un processo che vede Raffaella Mennoia alla guida della gestione dei casting delle coppie. Il team di autori, che lavora in stretta collaborazione, inizia la preparazione già a partire da febbraio. In questo periodo di circa quattro mesi, le coppie inviano le loro candidature, e il team si occupa di un primo filtro delle richieste ricevute. Successivamente, viene condotta una prima selezione attraverso un casting telefonico, durante il quale vengono ascoltati entrambi i partner della coppia. Se durante questa fase emerge che la coppia ha motivazioni valide per cui la partecipazione al programma potrebbe risultare utile, si procede con un casting in presenza. Una volta superata questa fase, viene effettuato un ulteriore approfondimento con una seconda intervista, per garantire che la coppia sia davvero idonea e interessante per lo show. Le coppie vengono viste più volte e la scelta definitiva avviene con un processo molto ampio.

"Ma come riconoscere una coppia fake? Ovvero una coppia che finge determinate dinamiche per avere più popolarità o magari partecipa al programma già single, prendendo in giro autori e telespettatori?

"A mio parere "una coppia fake" la riconosci già dalla prima telefonata - ha dichiarato l'autrice - quando i protagonisti cercano in ogni modo di trovare una motivazione che possa risultare interessante ma che non è affatto quella reale. Oppure te ne accorgi quando le due versioni, quella di lui e quella di lei, non combaciano affatto. E infine quando, tramite diversi controlli incrociati, qualcosa non ti torna. Dopo tanti anni capisci se stanno calcando la mano pur di risultare interessanti e di finire in tv. Abbiamo talmente tanti varchi che difficilmente non ce ne accorgiamo"

"Non occorre forzare, le cose nascono in maniera naturale.Senza dubbio negli anni abbiamo selezionato ragazzi e ragazze bellissimi, ma non ci siamo fermati solo all'aspetto fisico. Quello che interessa principalmente è che i concorrenti siano autentici. Nessun fidanzato o fidanzata si avvicinerebbe mai o si confiderebbe con un single fake che abbia il chiaro intento di distruggere la coppia. Inoltre, la scelta dei single è subordinata a quella delle coppie; una volta scelte le coppie, controlliamo che ci siano delle affinità anagrafiche e caratteriali tra queste ultime e i single"

La Bray ha svelato quale coppia infine ha più colpito la redazione:

"Sicuramente Emanuele e Alessandra (partecipanti all'edizione del 2015, ora sposati, ndr) perché il loro fu un viaggio nei sentimenti sorprendente. Quello che è successo da meta percorso in poi nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Un'altra coppia che ha stupito è stata quella di quest'anno formata da Martina e Raul: il loro percorso ha preso una rotta completamente inaspettata"

Scopri le ultime news su Temptation Island.