Temptation Island, com'era Jenny Guardiano prima dei ritocchini estetici

La 26enne siciliana Jenny Guardiano, tra le protagoniste dell'attuale edizione di Temptation Island, sembra abbia fatato ricorso a qualche piccolo intervento di chirurgia estetica. Sul web, sono apparse foto e video della fidanzata di Tony Renda qualche anno prima della sua partecipazione al docu-reality di Canale 5 .

Temptation Island, i cambiamenti estetici di Jenny, fidanzata di Tony

In un recente video condiviso su TikTok dall'influencer Claudia Marini, viene mostrato l'aspetto di Jenny Guardiano prima che decidesse di ricorrere alla chirurgia estetica. La 26enne sembra abbia infatti aumentato il volume delle sue labbra con il filler. Le immagini di qualche anno fa, in cui Jenny abbraccia il fidanzato Tony , rivelano che il suo labbro superiore era decisamente meno pronunciato rispetto ad oggi. Si sospetta che Jenny abbia potuto sottoporsi anche ad ulteriori interventi estetici, magari sul viso o sul seno, anche se la diretta interessata non ha mai affrontato apertamente l'argomento.

La trasformazione di Jenny è stata oggetto di molte discussioni e speculazioni. Le sue foto più recenti mostrano una donna decisamente diversa rispetto a qualche anno fa, sollevando interrogativi su quanto le procedure estetiche abbiano contribuito al suo attuale aspetto. Sebbene Jenny non abbia confermato né smentito queste speculazioni, il cambiamento è evidente a molti osservatori e fan.

La ragazza ha deciso di partecipare al viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia perché aveva molto dubbi sul comportamento del suo fidanzato, Tony che sembra molto debole al fascino femminile. Nel villaggio i dubbi di Jenny sembrano sia persino aumentati. Il deejay siciliano si sta decisamente lasciando andare alla spensieratezza e non disdegna affatto la compagnia delle tentatrici. Tony, insieme a Lino, è tra i protagonisti più discussi dell'attuale edizione e sono in molti a sperare che Jenny prenda il coraggio di lasciarlo e chiudere definitivamente la loro relazione di 5 anni.

Stando agli spoiler emersi sul web, Tony è stato avvistato più volte senza la sua attuale fidanzata e si ipotizza dunque che la coppia abbia concluso la loro avventura nel programma separatamente.

