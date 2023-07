Temptation Island, chi è il tentatore Lollo? Età, Cognome, Instagram

Gossip TV

Lollo ha colpito molto il pubblico della nuova edizione di Temptation Island, in onda con la seconda puntata su Canale 5, e la fidanzata Ale. Conosciamo meglio il tentatore romano.

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, la dolce Ale ha espresso una netta preferenza per il single Lollo. Ma chi è l’affascinante tentatore romano? Scopriamo insieme il suo cognome, qualcosa in più della sua vita privata e lavorativa.

Temptation Island, Lollo colpisce tutti: chi è il tentatore?

La nuova edizione di Temptation Island è partita col botto, conquistando il pubblico di Canale 5 che ha sentito molto la mancanza del reality delle tentazioni la scorsa estate, quando il Biscione ha preferito non mandare in onda il format. Al timone della conduzione è tornato Filippo Bisciglia, l’amato presentatore romano che è stato lontano dal piccolo schermo in attesa della nuova messa in onda del programma. Mentre Bisciglia fa una rivelazione spiazzante su Temptation Island, la seconda puntata del reality promette numerose emozioni e nuovi falò di confronto immediato.

A suscitare la curiosità del pubblico è anche il rapporto che si sta creando tra Ale, la timida e dolce fidanzata di Federico, e il single Lollo. Lei, dopo aver pianto una valle di lacrime ascoltando le dure parole del fidanzato che continua ad ammettere di non essere innamorato di lei, di non aver intenzione di progettare un futuro e di non esserle stato sempre fedele, si è rintanata nelle braccia del sensuale tentatore romano. Ma chi è Lollo? Nel video di presentazione il single parla di sé stesso rivelando:

“Ciao sono Lollo, vengo da Roma, ho 27 anni. Gioco a calcio da quando sono bambino e fortunatamente sono riuscito a trasformare la mia passione in lavoro. Mio pare è tassista, dunque la mattina faccio questo ultimamente […] Sono un ragazzo buono, anche troppo, mi trovo bene a relazionarmi con le persone. Sono una ragazzo che prende iniziativa e questo è un altro punto di forza. Tra dieci anni mi vedo con moglie, bambini, calcio finché riesco e continuo con l’altro lavoro. Spesso la mia timidezza mi porta ad essere giudicato in maniera sbagliata”.

Lorenzo Di Curzio, questo il cognome del sensuale single di Temptation Island, ha dunque 27 e da quando ha 14 anni vive da solo per seguire la sua passione: giocare a calcio come professionista. Lollo si è mostrato molto premuroso nei confronti di Ale, con la quale sta nascendo una bella intesa. La giovane fidanzata si lascerà sedurre dal romano o continuerà a sperare che Federico le dia l’occasione per dimostrargli ancora una volta quanto lo ama?

