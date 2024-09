Temptation Island, botta e risposta a distanza tra due ex fidanzati: "Parli ancora di me! Provocazioni inutili e infantili"

Gossip TV

A poche ore dalla prima puntata della nuova stagione di Temptation Island, Vittoria Bricarello e Alex Petri si sono resi protagonisti di uno scambio di frecciatine sui social.

Al vista stasera, martedì 10 settembre 2024, su Canale 5 la nuova stagione di Temptation Island. Nell'attesa, i due ex protagonisti del fortunato docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, Vittoria Bricarello e Alex Petri, si sono resi protagonisti di un botta e risposta sui social.

Vittoria Bricarello e Alex Petri: frecciate sui social

A poche ore dalla prima puntata della nuova stagione di Temptation Island,Vittoria Bricarello e Alex Petri si sono nuovamente scontrati sui social. Tutto è nato quando il ragazzo, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, ha rivelato di non aver più visto e sentito la sua ex fidanzata aggiungendo però alcune immagini di lei in atteggiamenti intimi con i tentatore.

"Io non ho nessun rancore nei confronti di nessuno. Entrambi abbiamo fatto un percorso e ci siamo messi in discussione. Ci sono modi e modi di farlo. Io ho parlato con una persona, lei ha agito. Quindi non penso di essere stato l’unico a sbagliare, anzi!" ha scritto Alex sui social provocando la reazione di Vittoria. Infastidita dalle parole e dal gesto del suo ex, la giovane ha infatti dichiarato:

Leggi anche Ex protagonista di Temptation Island a ruota libera su Perla Vatiero e Francesca Sorrentino

La gente ha memoria molto breve e si dimentica in fretta tutti gli atteggiamenti scandalosi e irrispettosi avuti prima che io “agissi”. Comunque il pesce al sud è molto buono e aiuta la memoria. Brutto non avere argomenti e parlare sempre di me, ancora, dopo mesi… una vita vuota! (Prima e unica volta che rispondo a queste provocazioni immature e infantili).

Il cast di Temptation Island

L'attesa è finalmente finita! Stasera, martedì 10 settembre 2024, su Canale 5 partirà ufficialmente la nuova stagione di Temptation Island. Sette le coppie che sbarcheranno in Sardegna per mettere a dura prova i loro sentimenti nel docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia: Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, Alfred e Anna, Fabio e Sara, Alfonso e Federica, e infine Michele e Millie. Non mancate, il divertimento è assicurato!

Scopri le ultime news su Temptation Island.