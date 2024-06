Temptation Island, arriva una segnalazione su una coppia: "Non sono in crisi, lo fanno per soldi"

Gossip TV

Arriva una nuova segnalazione su una delle coppie di Temptation Island! Vediamo insieme cosa è successo!

Manca sempre meno a Temptation Island: la data d'inizio del docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia è stata svelata, così come la quinta coppia del programma. Ma, a proposito di coppie, su una di queste è arrivata una segnalazione...

Temptation Island, spunta una segnalazione su una delle coppie

Delle sei coppie che parteciperanno al reality condotto da Filippo Bisciglia ne sono state già presentate 5 e, inoltre, è stata svelata la data d'inizio del programma. Quando andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island? Stando a un'indiscrezione di TvBlog, la prima puntata verrà mandata in onda il 27 giugno. Poiché si tratta di un giovedì, con questa informazione è anche confermato che il programma slitterà dal consueto appuntamento del lunedì al giovedì sera.

Nel frattempo sono aumentate anche le segnalazioni sui partecipanti e dopo quelle rivolte principalmente ai fidanzati, eccone arrivare una su una coppia che ha deciso di prendere parte alla trasmissione. Secondo un rumor, una delle coppie avrebbe deciso di partecipare solo per denaro!

A riportare la segnalazione è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano: sul suo account Instagram, infatti, ha rivelato che un utente le ha scritto in privato per rivelarle che una delle coppie del programma avrebbe deciso di intraprendere il percorso nel reality per motivi puramente economici. Ma, non solo: la segnalazione conteneva anche il nome dei componenti della coppia. Si tratta di Martina e Raul, quarta coppia presentata solo qualche giorno fa e che già ha fatto chiacchierare:

"Martina e Dumitras lo stanno facendo solo per soldi. L’hanno studiato a tavolino ma stanno insieme belli e sereni “

Temptation Island, tutte le segnalazioni arrivate fino a ora!

Ma non si tratta certo della prima segnalazione che è arrivata sui partecipanti del reality: Tony, fidanzato con Jenny e noto dj siciliano, è stato accusato da più fonti anonime di essere un vero latin lover e mentre proibisce alla fidanzata di andare in discoteca e divertirsi con le amiche, non perde occasione per avere una chiacchierata privata con altre donne online!

Ma anche su Raul si sono diffusi già dei rumors: oltre all'amicizia con Ilary Blasi, che ha conosciuto grazie al ristorante che gestisce con la fidanzata Martina ed è uno dei più noti della Capitale, sembra che Raul potesse aver frequentato una ragazza per alcuni mesi e avesse poi deciso di ghostarla improvvisamente e senza spiegazioni. Quando la ragazza ha visto che il ragazzo si è presentato a Temptation Island con la fidanzata ufficiale ha deciso di pubblicare un video - ironico o forse no - in cui lo sbugiardava, senza però fare nomi.

In molti hanno pensato si trattasse di Tony, ma la ragazza sui social ha smentito e i sospetti sono ricaduti su Raul. Insomma, non c'è che dire, questa edizione di Temptation Island che sta per iniziare si prospetta già ricca di situazioni che ci terranno incollati allo schermo!

