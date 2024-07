Temptation Island anticipazioni, Raul sbotta contro Martina: "Ma non ti vergogni?" (VIDEO)

Gossip TV

Raul Dumitras geloso dell'avvicinamento tra la sua fidanzata Martina De Ioannon e il tentatore Carlo Marini: ecco cosa succederà nella seconda puntata di Temptation Island, in onda stasera su Canale 5.

L'attesa è finita! Stasera, giovedì 4 luglio 2024, andrà in onda su Canale 5 la seconda imperdibile puntata di Temptation Island. Stando alle anticipazioni, Raul Dumitras non riuscirà a nascondere la sua gelosa nei confronti della fidanzata Martina De Ioannon, che è sempre più vicina al tentatore Carlo Marini, e sbotterà furioso.

L'ira di Raul

La seconda puntata di Temptation Island andrà in onda stasera su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Si partirà sicuramente da Alessia Pascarella che, alla fine della prima serata, aveva richiesto un secondo falò di confronto anticipato con Lino Giuliano. Il ragazzo accetterà di incontrate finalmente la sua fidanzata?

Le anticipazioni della seconda puntata del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia rivelano che Raul Dumitras rimarrà senza parole per alcuni comportamenti tenuti dalla sua amata Martina De Ioannon nel villaggio delle fidanzate. "Gli ha detto quattro volte fuori io ci starei, quattro volte...il sentimento passa, io mi stufo...ma non ti vergogni?", ha dichiarato furioso il ragazzo nel video pubblicato sulla pagina ufficiale di Temptation Island. Cosa sarà successo tra Martina e il tentatore Carlo Marini?

Ma Raul non sarà l'unico a perdere le staffe nel villaggio delle tentazioni. Anche Christian Lanfranchi, nel guardare un video sulla sua fidanzata Ludovica Ronzitti, non è riuscito a nascondere la sua delusione: "Io non ci posso credere". Cosa avrà visto per reagire così? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata che andrà in onda stasera, giovedì 4 luglio 2024, in prima serata su Canale 5.

Le sette coppie di Temptation Island

Ricordiamo che le sette coppie ancora in gioco che metteranno a dura prova il loro amore nel villaggio di Temptation Island con i tredici tentatori e le tredici tentatrici sono: Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti, Vittoria Bricarello e Alex Petri, Gaia Vimercati e Luca Bad, Alessia Pascarella e Lino Giuliano, Martina De Ioannon e Raul Dumitras.

