Temptation Island anticipazioni, Daniele furioso: "Sono indeciso se calmarmi o spaccare tutto"

Gossip TV

Ecco cosa succederà nella terza puntata di Temptation Island in onda stasera su Canale 5.

L'attesa è finita! Stasera, lunedì 10 luglio 2023, su Canale 5 andrà in onda la terza puntata della nuova edizione di Temptation Island. Sei le coppie ancora in gioco che metteranno a dura prova il loro amore: Gabriela e Giuseppe, Vittoria e Daniele, Francesca e Manuel, Alessia e Federico, Perla e Mirko, Davide e Alessia.

L'ira di Daniele a Temptation Island

Filippo Bisciglia vi aspetta stasera su Canale 5 con una nuova e imperdibile puntata di Temptation Island. Stando alle anticipazioni, non mancheranno i colpi di scena con alcuni protagonisti che prenderanno decisioni importanti riguardo il loro percorso nel villaggio. In particolare, Daniele avrà una reazione decisamente inaspettata dopo aver visto alcuni video della sua fidanzata Vittoria.

Il ragazzo perderà letteralmente la pazienza: "Sono indeciso se calmarmi o spaccare tutto [...] Se ne andassero a fan**lo tutti e due. Mai una cosa carina". Cosa avrà visto nel pinnettu? Per chi non lo sapesse, i due sono fidanzati da quattro anni e hanno deciso di partecipare a Temptation Island per volere di lui perché Vittoria vorrebbe un figlio ma, secondo Daniele, non ci sono i presupposti per farlo: "Mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio ma per me ora non ci sono i presupposti perchè litighiamo davvero troppo. Mi ha detto o a novembre o mi lascia".

Leggi anche Ex Gieffina lancia un appello a Maria De Filippi

Stasera scopriremo inoltre il destino della coppia formata da Davide e Alessia. La ragazza deciderà di accettare il falò di confronto anticipato richiesto dal suo fidanzato? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata di Temptation Island.

Scopri le ultime news su Temptation Island.