Temptation Island, ex amata concorrente del Gf Vip lancia un appello a Maria De Filippi

Gossip TV

Stefania Orlando rivela: "Mi piacerebbe molto fare un programma come Temptation Island".

È tutto pronto per la terza puntata di Temptation Island, che andrà in onda stasera lunedì 10 luglio 2023 su Canale 5. Nell'attesa, un'ex amatissima concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato un'intervista a TAG24 in cui ha lanciato un appello a Maria De Filippi.

L'appello di Stefania Orlando

Stefania Orlando è stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip. Intervistata da TAG24, la bella showgirl ha lanciato un appello a Maria De Filippi, esprimendo il desiderio di poter condurre Temptation Island, il fortunato reality delle tentazioni tornato in onda su Canale 5 dopo un anno di stop:

Filippo Bisciglia è fantastico e mi piace molto, devo dire che la trasmissione funziona. Mi piacerebbe molto fare un programma del genere, diciamolo a Maria. Magari non a Filippo...

Maria prenderà in considerazione la proposta di Stefania? Staremo a vedere. La Orlando, attualmente al timone del programma Ogni cosa al suo posto in onda su Real Time, ha colto l'occasione anche per commentare l'inaspettato addio di Barbara D’Urso a Mediaset:

Sicuramente Barbara meritava il rinnovo, ma credo che troverà altre cose più interessanti da fare. Non posso dire dove andrà, ma lei saprà tornare perché è una grande.

Leggi anche Cognome, Instagram e curiosità sulla tentatrice Roberta

Ricordiamo che, dopo l'uscita di scena di Manu e Isabella, le sei coppie ancora in gioco a Temptation Island sono: Gabriela e Giuseppe, Vittoria e Daniele, Francesca e Manuel, Alessia e Federico, Perla e Mirko, Davide e Alessia. L'appuntamento è per stasera, lunedì 10 luglio 2023, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Temptation Island.