Temptation Island, Alex Petri: "Ho provato vergogna. Il bacio tra Vittoria e il tentatore Simone? Se l'avessi visto prima..."

Alex Petri è tornato a parlare della sua esperienza a Temptation Island e commentato il famoso bacio scattato tra Vittoria Bricarello e il tentatore Simone nel villaggio delle fidanzate.

Nessun lieto fine per Alex Petri e Vittoria Bricarello, che hanno deciso di lasciare Temptation Island separati. A raccontare la sua versione dei fatti ci ha pensato lo stesso Alex che, in una diretta Instagram, ha rivelato il suo pensiero sul tentatore Simone Dell'Agnello.

Le confessioni di Alex Petri

Alex Petri e Vittoria Bricarello sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Rispondendo ad alcune curiosità dei fan in una diretta Instagram, il ragazzo ha fatto un bilancio del suo intenso percorso nel villaggio delle tentazioni e colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della sua ormai ex fidanzata:

Credo sia arrivato il momento per parlare. Non mi rimprovero nulla del mio percorso, forse nel villaggio mi sarei vissuto le cose che mi sentivo di vivere perché ho sempre cercato di portare rispetto. Vivrei più spensierato alcune cose. Sono passati due mesi e ho metabolizzato molte cose. Quello che è successo all’interno del programma mi ha segnato molto a livello personale e di come stanno andando ora le cose. Siamo entrati per un motivo e ne siamo usciti per un altro. Durante il programma ho avuto un senso di disgusto, quando vedevo quei video ho provato vergogna, imbarazzo perché pensavo finisse diversamente.

Petri ha continuato spiegando anche il motivo delle sue “non reazioni” ai vari pinnettu che vedeva di Vittoria in atteggiamenti intimi con il tentatore. Per chi non lo sapesse, la Bricarello si è lasciata andare a un vero e proprio bacio passionale con Simone Dell’Agnello nel villaggio di Temptation Island:

Passavo per apatico ma non vuol dire che se non spacco sedie e bottiglie non me ne frega un ca**o, reagisco in maniera diversa. Quando sono andato al falò io non avevo visto il bacio, se l’avessi visto prima, me ne sarei andato. Non sarei rimasto lì a parlare di cosa? Loro mi hanno fatto vedere il bacio dopo, l’ho visto il televisione. Penso che se lei ha scelto di stare con lui è perché in me non vedeva più niente. Non la perdonerei perché credo che i suoi comportamenti vadano oltre. Sono felice per lei se ha trovato quello che cercava. Lui non lo conosco e non lo giudico, non mi interessa quello che fa.

Alex Petri replica alle critiche

Dopo aver commentato il comportamento assunto dalla sua ex Vittoria a Temptation Island, Alex ha replicato alle continue insinuazioni su chi pensa che la loro sia stata una coppia fake e svelato quali sono i rapporti oggi l’ex tentatrice Nicole Belloni:

Ne ho sentite di tutti i colori ma non eravamo finti per niente. Di finto non c’era niente, probabilmente a sto punto di finto c’era il suo amore. Lei aveva più un attaccamento, aveva più una dipendenza affettiva più che amore. Perché, come avete scritto in tanti, l’amore non passa in 2 giorni [...] Con Nicole siamo in amicizia, tra qualche giorno andremo tutti in Sardegna, siamo una bella squadra e siamo rimasti in buoni rapporti.

