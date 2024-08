Temptation Island, Alessia Pascarella sbotta sui social: "Io e Lino non stiamo insieme! Finitela"

Gossip TV

Alessia Pascarella e Lino Giuliano travolti dalle polemiche dopo essere stati paparazzati insieme in Sicilia: l'ex protagonista di Temptation Island sbotta e racconta tutta la sua verità.

Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono stati paparazzati insieme a Catania e in molti hanno iniziato a gridare al complotto. Accuse che hanno provocato la reazione immediata dell'ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, che è intervenuta sui social per raccontare come stanno realmente le cose tra loro.

Il duro sfogo social di Alessia Pascarella

Ritorno di fiamma tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella? Assolutamente no. I due protagonisti dell'ultima fortunata edizione di Temptation Island sono stati beccati nello stesso locale a Catania perché entrambi si trovavano in Sicilia, ma tra loro non c'è più niente. A far luce sulla situazione è stata la ragazza che, infastidita, ha sbottato sui social dichiarando:

Ma siete seri? Se fossimo tornati insieme l'avrei pubblicato liberamente... per chi non l'avesse ancora capito, la vita è la mia. Lui sta facendo la sua vacanza e io ho fatto la mia e penso che vediate le storie... Secondo voi, se fossimo stati insieme davvero, gli avrei permesso di fare serata con donne? Eddai su! Il fatto che fossimo nello stesso posto non significa che eravamo insieme, io stavo in un lato e lui da un'altro. Se non fosse stato per il TikTok non avrei nemmeno saputo com'era vestito. Quindi, per favore, finitela con ste cretinate perché anche a Napoli potrebbe capitare di incontrarsi di nuovo nello stesso posto o semplicemente a Mergellina. Lo dico adesso e non lo dico più: non stiamo insieme! Se volete credermi mi fa piacere, sennò non so che dirvi.

Leggi anche Il tentatore Jakub verso il Gf

A farle eco Lino. Il giovane campano ha deciso di intervenire sulla questione e chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti della sua ex fidanzata. "Allora ragazzi, sto ricevendo davvero tanti messaggi in cui mi dite che io e Alessia eravamo d'accordo ma non è così, lei era con Tony e Jenny, poi, Tony è venuto a salutarmi. Alessia era con loro, io con i miei amici" ha spiegato Giuliano smentendo così qualsiasi riavvicinamento alla Pascarella.

Lino e Alessia pronti per il Gf?

Temptation Island è finito ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip e forse proprio per questo Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi su Lino Giuliano e Alessia Pascarella per la prossima stagione del Grande Fratello, che partirà a settembre 2024 su Canale 5. Ricordiamo che, sempre a settembre, tornerà in onda il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia con una nuova edizione speciale. Chi saranno le coppie che metteranno a dura prova il loro amore nel villaggio in Sardegna?

Scopri le ultime news su Temptation Island.