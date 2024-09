Temptation Island, Alessia Pascarella spiazza tutti dopo lo scontro tra Lino Giuliano e Karina Cascella: ecco cosa ha fatto

Gossip TV

Scontro a distanza tra Lino Giuliano e Karina Cascella: sui social arriva la reazione di Alessia Pascarella, che si è schierata apertamente dalla parte dell'ex protagonista di Temptation Island.

Karina Cascella e Lino Giuliano si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta a distanza in cui sono volate pesanti offese. Scontro che ha provocato la reazione di Alessia Pascarella, che è intervenuta sui social schierandosi inaspettatamente dalla parte dell'ex discusso volto dell'ultima edizione di Temptation Island.

Alessia Pascarella dalla parte di Lino Giuliano

Scontro a distanza tra Karina Cascella e Lino Giuliano. Tutto è nato quando l'ex opinionista di Uomini e Donne ha condiviso il video dell'ex protagonista di Temptation Island che, alla guida della sua auto, mostrava il contachilometri. "Quest’ignorante patentato percorre un centro abitato ad alta velocità e in più registra" ha scritto la donna affermando che secondo lei "non si può prendere in un reality un elemento del genere".

Un attacco social che non è passato inosservato a Lino. Il campano ha prontamente replicato a Karina dando il via a un duro botta e risposta nel quale è intervenuta anche Alessia Pascarella, che si è schierata pubblicamente dalla parte del suo ex fidanzato:

Sto ricevendo una marea di messaggi della situazione tra Cascella e i mio ex. Penso che sta degenerando un po’ tutto…Io capisco che quando entri in un programma televisivo ognuno può esprimere il proprio parere. “Ci sta”. Però si deve dare anche peso alle parole. Anche io sono stata giudicata usando parole come “soggetto, degrado, cafona” ecc…E le persone devono accettare anche di essere risposte, soprattutto quando dall’altra parte c’è una persona forte caratterialmente. Il mio ex non avrà avuto un comportamento giusto nei miei confronti (ed è il motivo per cui siamo usciti separati)…Ma a dire che sono calpestata e maltrattata…Anche meno. Ovviamente anche voi avete visto un confronto molto acceso perché siamo due caratteri molto forti ma non è che è un mostro e che mi ha maltrattata. Se sto qua a rispondere è giusto perché gli sono state attribuite parole pesanti. Ed essendo una persona che ha fatto parte della mia vita ho voluto esprimermi (quindi non iniziate a fare film). Avrebbe fatto lo stesso anche lui.

