Temptation Island, il tentatore Jakub nel cast della prossima edizione del Grande Fratello?: "Settembre si avvicina"

Il tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island, Jakub, pronto per entrare nella Casa del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini che partirà a settembre su Canale 5.

Dopo Temptation Island, il tentatore Jakub è pronto a mettersi in gioco nella Casa del Grande Fratello? A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio il diretto interessato che, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan sui social, ha parlato della possibilità di rivederlo nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Jakub: da Temptation Island al Gf

Jakub Bakkour è stato uno dei tentatori dell'ultima fortunata edizione di Temptation Island. A distanza di alcune settimane dalla fine del programma, il modello ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan in merito alla sua partecipazione nel docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Esperienza segnata dal rapporto speciale nato con Gaia Vimercati, ormai ex fidanzata di Luca Bad:

Con Gaia ci sono alti e bassi, è normale. Purtroppo attualmente ci sono ancora persone e situazioni che portano via leggerezza. Al momento mi sto dando possibilità di vivere una frequentazione che mi sta dando molto ma è un pò presto per parlare di sentimenti. Vediamo come andrà...Al futuro con Gaia onestamente ci ho pensato...penso molto al mio futuro, a 24 anni è la mia priorità!

Dopo aver raccontato come vanno le cose con Gaia e rivelato che non parteciperebbe mai a Temptation Island da fidanzato, Jakub ha parlato della possibilità di entrare a far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

Mi piacerebbe molto partecipare, mai dire mai...settembre si avvicina! Se mi piacerebbe fare qualche altro reality? Mi metto costantemente in gioco tutti i giorni, quindi sì mi piacerebbe, ma dipende da cosa...

Nel cast del Gf alcuni ex protagonisti di Temptation Island

Dopo aver preso parte a Temptation Island 2024, Jakub Bakkour finirà nella Casa del Grande Fratello? Se così fosse, il modello ritroverebbe alcune sue vecchie conoscenze visto che, stando alle ultime indiscrezioni, sia Alessia Pascarella che Lino Giuliano e l'ex tentatrice Maika dovrebbero partecipare alla prossima edizione del reality show di Canale 5. Per saperne di più non ci resta che attendere la presentazione ufficial del cast.

