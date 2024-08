Temptation Island, Alessia Pascarella dopo lo scontro con Lino Giuliano: "Mi dissocio da tutto questo schifo"

Gossip TV

Ancora scintille tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella: la protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island prende una drastica decisione dopo l'ennesimo scontro sui social con il suo ex fidanzato.

È guerra aperta tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella. A distanza di un mese dalla fine delle registrazioni di Temptation Island, i due ex protagonisti del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia sono tornati ad attaccarsi sui social, dando vita a un botta e risposta fatto di pesanti accuse e offese.

La scelta di Alessia Pascarella

Cresce l'attesa per la seconda edizione di quest'anno di Temptation Island, che andrà in onda a settembre in prima serata su Canale 5. Intanto sui social, Lino Giuliano e Alessia Pascarella si sono resi protagonisti di un vero e proprio scontro di fuoco in cui sono volate pesanti accuse. Tutto è nato quando lei ha pubblicato una foto al mare insieme a Gaia e un ragazzo che, secondo Lino, sarebbe la nuova fiamma della sua ex.

Le accuse mosse da Lino sui social hanno provocato la reazione immediata di Alessia, che ha letteralmente sbottato sui social e raccontato la sua verità. Stanca della situazione, che ormai va avanti da diverse ore, la protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island ha rivelato ai suoi fan di volersi dissociare da "tutto questo schifo":

Io da oggi in poi mi dissocio da tutto questo schifo. Non voglio giustificarmi con nessuno, ma se vedere una ragazza con un amico (ci stavano anche altre persone) subito significa "frequentarsi" state messi male...Lino può dire quello che vuole e anche i disagiati che lo commentano, ma da me non avrà più una risposta. Ho capito che l'unica arma per ucciderlo è vedermi serena...Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino. Da oggi questa guerra finisce qua da parte mia.

Lino Giuliano e Alessia Pascarella pronti per il Gf

Le scintille tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono tutt’altro che finite, e forse proprio per questo Alfonso Signorini avrebbe messo nel mirino l’ex coppia di Temptation Island per la prossima edizione del Grande Fratello, che partirà a settembre 2024. In molti hanno anche pensato che dietro questo scontro social ci sia proprio lo zampino del reality show di Canale 5. A confermarlo anche Amedeo Venza, che ha rivelato: "Tutto calcolato! Persone vicine a Lino fanno sapere che sono d'accordo (lui e Alessia, ndr). Devono fare un po' di tarantelle prima che inizi il GF".

