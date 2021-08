Temptation Island, Alessandro e Jessica hanno finto? La nuova segnalazione

Gossip TV

In dubbio l'autenticità della coppia protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island

Secondo diverse segnalazioni, la coppia di Temptation Island formata da Alessandro Autera e Jessica Mascheroni avrebbero finto durante la loro partecipazione del viaggio dei sentimenti di Canale 5. Nel corso della loro permanenza in Sardegna, Jessica ha conosciuto l’ex corteggiatore Davide Basolo, mentre Alessandro ha instaurato una bella sintonia con la single Carlotta Adacher. E se per la 34enne di Varese è rimasta una bella amicizia con l'ex corteggiatore, per il 28enne milanese è scoccata la scintilla con la tentatrice. I due stanno continuando a frequentarsi dopo una breve crisi ormai alle spalle.

Alessandro e Jessica hanno partecipato al reality per chiarire i loro sentimenti dopo sette anni di relazione. Per l'attento popolo del web però, si è trattato di una messinscena. I due avrebbe deciso di partecipare a Temptation per acquisire popolarità e la loro storia pare fosse già capolinea da tempo. Quest’idea è emersa anche luce di una recente segnalazione arrivata a Deianira Marzano prontamente riportata dall'influencer campana:

Oggi Alessandro e Carlotta erano a scroccare sul tavolo di altri, ma la cosa più bella è che in pista sotto al tavolo dove c’era Alessandro c’era Jessica che si baciava con un altro. Faceva proprio uno show. Per me è tutta una finzione il fatto che stavano insieme, impossibile come cosa.

Pare dunque che Jessica e Alessandro si trovassero nello stesso locale e mentre lui era in compagnia della single Carlotta, lei era intenta a scambiarsi baci con un altro ragazzo sotto gli occhi dell’ex con il quale sembrerebbe essere in ottimi rapporti. Comportamenti sospetti che alimentano il dubbio sulla autenticità della partecipazione al reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

