Temptation Island, Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo scoprono il sesso del bebè!

Pochi minuti fa, gli ex concorrenti di Temptation Island, Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo hanno condiviso sui social il gender reveal del loro quarto figlio! Vediamo insieme la notizia!

Pochi minuti fa, l'ex coppia di Temptation Island formata da Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo ha svelato con alcune storie su Instagram il sesso del loro quarto figlio!

Temptation Island, il gender reveal del quarto figlio di Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo

La coppia ha annunciato il giorno di Pasqua di essere in dolce attesa del loro quarto figlio: dopo Beatrice, Enea e Adria, arriverà un altro bambino ad allietare la vita della famiglia degli ex concorrenti del reality di Canale 5.

Dopo aver partecipato al programma, da cui sono usciti separatamente, i due hanno deciso di riprovarci e sono convolati a nozze. Dal 2017 al 2021 sono nati i tre figli della coppia, a cui ora si aggiungerà un quarto.

Nelle stories su Instagram, la coppia ha mostrato il gender reveal per scoprire il sesso del loro quarto bebè: in una storia postata si vede del fumo colorato che inonda tutto e il colore è visibile: il quarto figlio della coppia sarà un maschietto! Sul nome, qualche giorno fa Alessandra aveva rivelato che le sarebbe piaciuto che iniziasse con la lettera E "per far compagnia a Enea", ma non ha svelato altro. I due futuri genitori hanno anche voluto condividere con gli altri bambini la prima ecografia, per mostrare loro che il futuro fratellino è sano e forte e al sicuro.

