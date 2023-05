Temptation Island, Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo e la prima ecografia del loro quarto figlio

Gossip TV

La coppia di Temptation Island formata da Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo ha mostrato ai figli la prima ecografia del loro futuro figlio. Vediamoli insieme!

Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo sono una delle coppie di Temptation Island e attualmente in attesa del loro quarto figlio. La coppia ha mostrato la prima ecografia del futuro nascituro ai fratellini del piccolo/piccola, per condividere anche con loro la gioia dell'arrivo del nuovo bebè.

Temptation Island, Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo e la prima ecografia

La coppia ha già tre figli: Beatrice Emma, Enea e Adria Maria, quest'ultima nata nel 2021. I due hanno partecipato al reality di Canale 5 ed erano inizialmente usciti dal programma separatamente, per poi ricongiungersi poco dopo e convolare a nozze, per dare vita alla loro famiglia. Il giorno di Pasqua, De Angelis ha annunciato che lei e il marito aspettano il quarto figlio e tiene costantemente aggiornati i fan sugli sviluppi della gravidanza.

In una recente storia sui social aveva rivelato che per il nome del futuro bambino vorrebbe scegliere di nuovo la E come iniziale, ma che per ora è presto. a coppia ha mostrato anche la prima ecografia ai figli, per poter condividere tutto con loro. Sui social, la coppia ha pubblicato il video dell'ecografia del bebè - di cui ancora non si conosce il sesso - con le seguenti parole:

"Oggi, tutti insieme per la prima volta in assoluto, per vedere se il bimbo/a sta bene nel pancino di mamma. Con il nostro dottore del cuore, come a casa, con una melodia perfetta. Non pensavo che il mio curore fosse capace di amare ancora una volta così tanto. Ti aspettiamo baby 4"

