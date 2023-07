Temptation Island, Ale fa marcia indietro su Federico e il pubblico esplode: ''Non gli interessi, basta''

Gossip TV

Nell'ultima puntata di Temptation Island in onda su Canale 5, Ale ci ripensa e vuole che Federico sappia tutto mail pubblico non apprezza.

Cosa accadrà nell’ultima puntata di Temptation Island tra Ale e Federico? La loro è senza dubbio una delle coppie più chiacchierate di questa edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia e le polemiche non si spengeranno di certo ora. Ale ha deciso, dopo aver visto l’ennesimo video del fidanzato che parlava di lei come di un’estranea, di non premettergli più di seguire il suo percorso attraverso i pinnettu. Lui, decisamente poco interessato, è volato tra le braccia di un’altra. Ma questa sera qualcosa cambierà, senza il benestare dei telespettatori che sono decisamente stanchi di questa dinamica tra i due.

Temptation Island, Ale ci ripensa ma il pubblico non apprezza

Siamo giunti alla fine del viaggio dei sentimenti per le coppie di Temptation Island. Tra i volti più discussi di questa edizione, Ale e Federico spiccano senza dubbio. Ale è molto innamorata del suo fidanzato e vorrebbe da lui maggior certezze, mentre lui non solo non è minimamente innamorato della sua compagna ma è anche certo di volere qualcuno di ben diverso al suo fianco e confida di non riuscire a lasciarla perché non vuole vederla soffrire. Insomma, sembra che Federico stia con Ale per pura e semplice pietà e lei proprio non riesce a capirlo. Questo manda in confusione il pubblico di Temptation Island, che si chiede come sia possibile che una coppia arrivi nel programma già a questo punto di rottura e che una delle due parti non se ne renda conto.

Forse Federico è stato bravissimo a mentire ad Ale circa i propri sentimenti, facendole credere che l’avrebbe sposata? Oppure Ale non ha voluto vedere l’evidenza e sperava che il suo intuito femminile fosse stato deviato da altro? Mentre un indizio social svela cosa ne sarà di Perla e Mirko, non è chiaro se nel corso dell’ultima puntata del programma in onda su Canale 5, Ale comprenderà che non c’è proprio più nulla da fare per lei e il suo fidanzato. Certo è che il suo avvicinamento al tentatore Lollo non è passato inosservato, dato che ci è scappato pure il bacio tra una lacrima e l’altra per Federico. Quest’ultimo, tuttavia, alla fidanzata proprio non ci pensa e sta facendo la vita da single incallito con una delle tentatrici più sexy di questa edizione. Cosa accadrà, dunque, quando il ragazzo dalla bionda chioma scoprirà di essere stato tradito?

“Non lo riconosco più come persona, è un altro proprio. Da adesso in poi vorrei che vedesse tutto quanto quello che ho fatto io nel villaggio, in questi giorni”, annuncia Ale in un video spoiler dell’ultima puntata di Temptation Island. La ragazza ha deciso che Federico dovrà vedere tutto il suo percorso, auto-denunciando il bacio a Lollo senza preoccuparsi forse delle conseguenze. Federico potrebbe rimanere scioccato nel vedere la sua fidanzata così intima con un altro uomo, anche se il finale che tutti si aspettano è piuttosto quello in cui esulta, ringrazia tutte le divinità del Pantheon e può finalmente liberare casa e tornare a far serata pazza con i suoi amici alla ricerca della prossima vittima del suo fascino. Mentre tutti si chiedono come finirà, i fan sono sconcertati davanti all’ennesima dimostrazione del fatto che Ale proprio non si arrende e le chiedono di finirla dato che è sempre più palese la mancanza di interesse dall’altra parte.

