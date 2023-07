Temptation Island, Ale e Federico assenti ai falò settimanali: la coppia si prepara a uscire di scena

Gossip TV

Mistero sulla coppia della decima edizione di Temptation Island. Cosa sarà successo?

La terza puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena. Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe hanno infatti abbandonato il villaggio delle tentazioni. Ai più attenti, però, non è sfuggita l'assenza di Ale e Federico ai falò di confronto settimanale. Cosa sarà successo alla coppia?

Tra Ale e Federico è già finita e questo loro lo sanno bene!

Il percorso di Ale e Federico a Temptation Island si è già concluso? La coppia triestina non ha preso parte al consueto falò settimanale, che ha spinto Giuseppe a chiedere il confronto anticipato alla fidanzata Gabriela, spiazzando tutti. Cosa sarà successo? Il programma non ha dato spiegazioni in merito e non ha nemmeno provato a nascondere il fatto che i due non fossero presenti. Colpo di scena in arrivo?

C'è da dire, però, che con l'uscita di scena di Davide e Alessia, Gabriela e Giuseppe, le due coppie più interessanti per le loro storie, si prospetta uno scenario da "tutto fumo e niente arrosto". Il finale per Ale e Federico è infatti già scritto! Lei ha chiesto un falò di confronto anticipato, che però lui ha rifiutato. "Il tuo fidanzato non ha accettato il falò di confronto. Vuole finire il percorso qui dentro, vuole capire i sentimenti nei tuoi confronti, ma sta anche conoscendo e provando attrazione per una ragazza single e mi ha detto che vuole che tu finisca il tuo percorso qui" ha dichiarato Filippo Bisciglia comunicando alla ragazza la decisione del suo fidanzato. Una scelta abbastanza prevedibile, che porterà la ragazza a lasciarsi andare con il single Lollo.

La storia d'amore tra Ale e Federico sembra essere al capolinea, ma questo loro già lo sanno!. Lei desidera stabilità, un matrimonio e dei figli, mentre lui non vuole fare progetti. La partecipazione a Temptation Island, quindi, sembra essere stata solo una mossa per chiarire definitivamente la direzione della loro relazione.

