Temptation Island, Gabriela bacia il tentatore e dice addio a Giuseppe: volano accuse e offese al falò di confronto (VIDEO)

Gossip TV

Gabriela lascia Temptation Island da sola, Giuseppe in lacrime.

Nessun lieto fine per la coppia composta da Gabriela e Giuseppe. Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri lunedì 10 luglio 2023 su Canale 5, la ragazza ha ammesso di avere baciato il tentatore Fouad e il suo fidanzato ha deciso di lasciare il reality delle tentazioni da solo.

Il falò di confronto tra Gabriela e Giuseppe

La terza puntata di Temptation Island è stata a dir poco scoppiettante. Giuseppe e Gabriela hanno lasciato il villaggio delle tentazioni separati. A richiedere il falò di confronto è stato lui che, infastidito e deluso, ha chiesto di vedere subito la sua fidanzata. Faccia a faccia, i due si sono scontrati fin dall’inizio, avvicinandosi eccessivamente tanto da costringere Filippo Bisciglia a intervenire.

Mi hai preso per il cu** per 7 anni. Adesso sono stata io a fare quello che sentivo. Non mi sono sprecata un’esperienza bellissima. Tu mi hai messo le corna e io mi sono svegliata. Certo che l’ho fatto, non posso dire che non è vero - ha dichiarato Gabriela ammettendo il tradimento - Sì, ci siamo baciati ma non siamo stati a letto insieme. È un ragazzo che mi attrae, mi ha saputo prendere mentalmente mi sono liberata.

Posso dire perché ho baciato quel ragazzo. Non sapevo più che cosa provavo per Giuseppe già da gennaio. Lui doveva venire qua per dimostrarmi che potevo fidarmi. E invece dopo due ore ho visto il primo pinnettu. Doveva avere il coraggio di dirmi che voleva essere libero. Non stavo male per te fuori da qua? Adesso sto bene. Peccato tu mi abbia interrotto. Purtroppo, ti amo ancora, nonostante l’attrazione per Fouad. Ma lascio il programma da sola.

Leggi anche Alessia e Davide lasciano Temptation Island insieme

Di fronte all'ammissione di Gabriela, Giuseppe, visibilmente provato, ha deciso di lasciare da solo Temptation Island:

Io la amo ancora. Ma non posso perdonare questa cosa. Lo ha fatto in tv, l’ha vista tutta l’Italia. Ho capito anche che avere una relazione troppo chiusa non mi fa stare bene. Mi aspettavo un’altra persona. Io torno a casa da solo. La amo ma non riesco a passarci sopra.

I due hanno abbandonato il falò di confronto separati, ma Bisciglia ha annunciato un imminente colpo di scena: "Attenzione! Il viaggio nei sentimenti di Gabriela e Giuseppe non è finito qui...infatti accadrà qualcosa di inaspettato che li riguarda". Per scoprire cosa succederà alla coppia non ci resta che attendere la nuova puntata che andrà in onda il prossimo lunedì 17 luglio su Canale 5.

Scopri le ultime news su Temptation Island.