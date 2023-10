Tale e Quale Show, un concorrente costretto al ritiro

Gossip TV

Un altro infortunio, dopo quello di Maria Teresa Ruta, costringe un corrente a dire addio a Tale e Quale Show.

Venerdì 27 ottobre andrà in onda la sesta puntata di Tale e quale show. Il talent condotto da Carlo Conti, giunto alla tredicesima edizione si prepara a dire definitivamente addio ad uno dei concorrenti, dopo l'infortunio di Maria Teresa Ruta costretta uno stop forzato in seguito ad una frattura (la conduttrice è stata sostituita dalla figlia, Guenda Goria).

Tale e Quale Show: Scialpi costretto ad abbondonare il programma

Stando a quanto ha riportato TvBlog, Scialpi è stato costretto a ritirarsi dopo un infortunio alla gamba avvenuto durante le prove.

"Scialpi è stato costretto ad abbandonare il programma - si legge sul portale - dopo l’infortunio alla gamba al termine della quinta puntata, avvenuto mentre tornava in camerino con gli zatteroni dei Cugini di campagna. Stando a quanto apprende TvBlog la gara quindi prosegue con i 10 artisti rimasti. Scialpi dunque non verrà sostituito. Mancano ormai solo tre puntate alla fine di questa serie."

Anche per questa ragione si è quindi deciso per non sostituirlo. Alla conclusone dell'edizione mancano solo tre appuntamenti e l'ultima vedrà in gara in cinque migliori artisti di quest'anno contro i cinque migliori dell'anno scorso. La sesta puntata di Tale e quale show, in onda venerdì 27 ottobre in prima serata su Rai1, vedrà le seguenti dieci esibizioni: