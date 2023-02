Tale e Quale Show Sanremo, chi ha vinto il talent show di Carlo Conti?

Gossip TV

Ieri, sabato 25 febbraio, è andata in onda la finale di Tale e Quale Show Sanremo, variazione del talent show di Carlo Conti con protagonisti diversi volti del mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme chi ha vinto questa edizione!

Tale e Quale Show Sanremo, il vincitore di questa edizione è...

Per la giuria del talent di Rai 1, formata da Giorgio Panariello, Loretta Goggi. Ubaldo Pantani e Cristiano Malgioglio - quest'ultimo è stato protagonista di una valanga di fischi a causa di un impietoso giudizio su Pierpaolo Petrelli - ha decretetato chi dovesse trionfare nell'ultima puntata del talent show di Carlo Conti. Tra i dodici concorrenti in gara, tra cui Alba Parietti, Bianca Guaccero, il citato Petrelli, Gilles Rocca e Paolo Conticini, a trionfare questa volta un concorrente che, a detta di molti meritava sicuramente di vincere.

Prima di svelarvi il vincitore, partiamo dal secondo posto con Paolo Conticini, a cui è seguito Valerio Scanu. In generale, la classifica ha accontentato tutti, sebbene in molti abbiano obiettato sul quarto posto assegnato a Valentina Persia, le cui doti meritavano il podio. Ma, a trionfare alla finale di Tale e Quale Show Sanremo con ben 125 punti è stato Gilles Rocca!

L'attore e modello è attualmente al centro del gossip, a causa di un presunto flirt con la collega e conduttrice Bianca Guaccero, anche lei nel talent, tra l'altro. Rocca, infatti, ha chiuso, dopo 14 anni di relazione, la storia d'amore con Miriam Galanti, pubblicando un post su Instagram in cui chiedeva ai fan di non trascinare la sua vita privata alla luce del sole, esponendo le sue ferite d'amore. Ma, il tempo di pubblicare questo post che The Pipol ha rivelato che lui e Guaccero avrebbero una storia segreta! Per fortuna, non si è fatta attendere la smentita della conduttrice.