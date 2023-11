Tale e Quale Show, Maria De Filippi chiama a sorpresa in puntata: "Sono una grande fan del programma"

Gossip TV

Ieri, durante la puntata di Tale e Quale Show, Maria De Filippi ha chiamato a sorpresa Carlo Conti per complimentarsi con lui. Ecco cosa è successo!

In barba alla rivalità tra Mediaset e Rai, nel corso della diretta di Tale e Quale Show, Maria De Filippi ha chiamato in puntata per complimentarsi con Carlo Conti. Quello che sembrava un banale scherzo si è rivelato, invece, una simpatica dimostrazione di solidarietà tra colleghi e amici.

Tale e Quale Show, Maria De Filippi chiama in puntata e si complimenta con Carlo Conti

La regina di Canale5 è una fan del programma di Rai1 condotto da Carlo Conti e nel corso della diretta di ieri, venerdì 10 novembre, ha chiamato in puntata per complimentarsi con il padrone di casa. Galeotto è stato Cristiano Malgioglio, giudice del talent show di imitatori, che ha riferito al conduttore che Maria De Filippi aveva un messaggio per lui:

"Carlo, anche stasera c'è un messaggio di una nostra grande amica, Maria. Sì, lei, alla quale mando un bacio fortissimo, ti voglio bene. Sì, veramente, ci sta guardando Maria, adesso. Guardate il mio telefono"

La conduttrice ha chiamato dopo queste parole, per confermare ciò che aveva detto Malgioglio, sebbene all'inizio Carlo Conti avesse pensato di trovarsi a parlare con una brava imitatrice. Il telefono di Malgioglio ha iniziato a squillare e dall'altro capo c'era proprio la conduttrice di Amici e Uomini e Donne. Conti non credeva di parlare davvero con Maria De Filippi, finché non ha messo il vivavoce e la conduttrice ha esclamato divertita:

"Guarda che sono davvero io. Ieri ero a cena con Cristiano e Antonella [Clerici, giudice speciale della puntata ndr], chiediglielo"

Scatenando una reazione entusiasta nel pubblico e nello stesso Carlo Conti, che stentava a credere a ciò che stava succedendo.