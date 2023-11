Tale e Quale Show, le anticipazioni della settima puntata, questa sera su Rai1

Gossip TV

Oggi, venerdì 3 novembre 2023, andrà in onda dalle ore 21.25 il settimo appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti

Tutto pronto all’interno degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma per il settimo appuntamento di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che andrà in onda venerdì 3 novembre, come sempre in diretta a partire alle 21.25 su Rai 1 e Rai Italia con una puntata che proclamerà il ‘Campione di Tale e Quale Show 13’.

Tale e Quale Show, le anticipazioni della settima puntata

Inoltre, i migliori partecipanti di questa tredicesima edizione sfideranno i migliori della dodicesima nel Torneo dei Campioni che sarà trasmesso venerdì 10 novembre: in palio in quel caso ci sarà il titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2023’.

Ora però l’attenzione è tutta rivolta a questa settimana: chi è in testa riuscirà a conservare la prima posizione e dunque a trionfare? Nulla è ancora deciso, perché i punti di distanza in classifica tra gli artisti sono davvero minimi e tutto è ancora in gioco. Per i protagonisti sarà fondamentale dare ancora una volta prova di grande ‘trasformismo’, con l’obiettivo di convincere Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. Ma si dovranno convincere anche i propri compagni d’avventura, visto che come sempre ogni artista avrà la possibilità di arricchire la classifica dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare (senza dimenticare la possibilità di ‘auto-votarsi’).

Una settimana fa il campione di puntata è stato Gaudiano con una emozionante interpretazione di Tananai con ‘Tango’: è proprio lui a comandare la classifica provvisoria. Sul podio, anche Lorenzo Licitra e Jasmine Rotolo.

Ecco invece gli accoppiamenti della settima puntata: Ginevra Lamborghini dovrà studiare il personaggio di Malika Ayane, Ilaria Mongiovì si metterà nei panni di Liza Minnelli, Pamela Prati sarà Loredana Bertè, Jasmine Rotolo si immedesimerà in Chaka Khan, Maria Teresa Ruta si metterà alla prova con Ornella Vanoni, Jo Squillo imiterà Jennifer Lopez, Alex Belli avrà le sembianze di Ricky Martin, Gaudiano difenderà il primato con Giuliano Sangiorgi, Licitra proverà a insediare in primo posto interpretando Andrea Bocelli e i 'ripetenti’ Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli proveranno a lasciare l’ultimo posto della classifica con le Spice Girls (da chi saranno affiancati in questa occasione?).

Anche il pubblico a casa avrà voce in capitolo, perché anche quest’anno i telespettatori possono esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e X: le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.



La settima puntata di Tale e Quale Show, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai1