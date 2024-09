Tale e Quale Show, arriva il quarto giudice: è un conduttore amatissimo che infiammerà anche il gossip

Gossip TV

Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato il nome del quarto giudice della prima puntata di Tale e Quale Show che tornerà in onda in prima serata su Rai1, a partire da venerdì 20 settembre prossimo.

Tale e Quale Show: arriva Stefano De Martino

Nella prossima edizione di Tale e Quale Show, un volto amatissimo si aggiungerà al tavolo dei giudici: sarà Stefano De Martino, che sta rapidamente consolidando la sua presenza tra i personaggi di punta della Rai, entrerà a far parte del cast come giudice speciale. Dopo il successo come conduttore di Affari Tuoi, De Martino si prepara per questa nuova avventura nel game show condotto da Carlo Conti.

Il conduttore napoletano, famoso per il suo carisma e il suo percorso in crescita nel mondo dello spettacolo, affiancherà Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi durante la prima puntata della trasmissione condotta da Conti. Questo nuovo impegno segna anche il ritorno di De Martino al fianco di Alessia Marcuzzi, con cui ha già collaborato in altre esperienze televisive e non solo. In passato, De Martino e Alessia hanno infiammato il gossip nostrano per una presunta laiasion avvenuta durante la loro avventura all'Isola de Famosi nel 2017. I due non hanno mai confermato direttamente ma Belen Rodriguez, senza molti giri di parole, lo ha fatto parlando di dei tradimenti dell'ex ballerino di Amici.

La quattordicesima edizione di Tale e Quale Show, che tornerà sugli schermi il 20 settembre, promette di riservare diverse novità. Tra queste, l'assenza del consueto "Torneo dei Campioni", che negli anni precedenti aveva chiuso la stagione del programma. Quest'anno, il vincitore della competizione sarà proclamato direttamente durante l'ultima puntata, prevista per l'8 novembre.