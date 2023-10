Tale e Quale Show, Alex Belli si toglie qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dello show di Carlo Conti

Dopo la quarta puntata di Tale e Quale Show che ha visto il trionfo di Jasmine Rotolo a parti merito con la performance di Luca Gaudiano, Alex Belli, tra i concorrenti della 13esima edizione del talent show condotto da Carlo Conti, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe sul format del programma, specificando che la sua non vuole essere una polemica ma una considerazione che peraltro in molti hanno trovato corretta e pertinente.

Nel programma in cui ci si cimenta cantanti è giusto avere cantanti professionisti nella gara? E' evidente che le loro performance saranno di un grado superiore rispetto a chi non fa questo mestiere.

Tra il cast di quest'anno, molti sono effettivamente cantati professionisti: Licitra, vincitore di X Factor nel 2017, il cantautore pugliese Gaudiano, Jasmine Rotolo,Scialpi, Jo Squillo e la cantante e attrice siciliana, Ilaria Mongiovì.

A Ballando con le stelle da regolamento se sei un ballerino professionista non puoi partecipare al programma, idem Masterchef se hai mai fatto il cuoco professionista non puoi accedere al programma perché sarebbe tutto molto facile… un po’ come la…