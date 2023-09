Tale e Quale Show 2023, ecco tutte le imitazioni della prima puntata

Gossip TV

A partire da venerdì 22 settembre tornerà su Rai1 Tale e Quale Show, l'amatissimo varietà condotto da Carlo Conti e giunto alla sua 13esima edizione. Vediamo insieme chi imiteranno i protagonisti nella prima puntata!

Si è svolta oggi la conferenza stampa di Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 giunto alla 13esima edizione. Lo show condotto da Carlo Conti si conferma, anche dopo 12 edizioni, uno degli appuntamenti più attesi per il pubblico della tv di Stato e con un cast totalmente nuovo e variegato promette di accompagnare per 8 scoppiettanti venerdì gli spettatori durante la prima serata, a partire da venerdì 22 settembre.

Tale e Quale Show, tutte le imitazioni della prima puntata

Nel corso della conferenza stampa dello show, a cui noi di ComingSoon abbiamo assistito, il cast di protagonisti di Tale e Quale Show 2023 ha svelato, su richiesta del padrone di casa, Carlo Conti, in quali imitazioni si cimenteranno nel corso della prima puntata. Assistiti dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli, i 12 protagonisti che si esibiranno dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma daranno vita a importanti artisti del panorama musicale italiano e non solo.

Il cast di quest'anno si presenta estremamente variegato: protagonisti di reality, cantautori e conduttrici televisive, a contendersi la vittoria finale ci saranno Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi. Nel ruolo dei ‘ripetenti’, tornano Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, le cui esibizioni saranno svelate nel corso della prima puntata.

Lorenzo Licitra sarà Marco Mengoni, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo. Gaudiano darà vita al suo Tiziano Ferro, attualmente sulle pagine di gossip per la notizia del suo divorzio da Victor Allen. Il cantautore sulla partecipazione a Tale e Quale ha dichiarato che per lui è "un vero onore essere qui, dopo aver lavorato in teatro e nei musical". Ginevra Lamborghini sarà Annalisa:

"Ringrazio tutti, perché davvero per me è un onore essere qui e questa esperienza sarà una grande scuola, non vedo l'ora"

Jasmine Rotolo sarà Gloria Gaynor: "Questa esperienza sarà per me un nuovo inizio, potrò cimentarmi in qualcosa di nuovo, ce la metterò tutta". Pamela Prati, la diva per eccellenza, darà vita a Claudia Mori, mentre l'attrice Ilaria Mongiovì sarà Giorgia. Jo Squillo, che ha sostituito all'ultimo Cristina Scuccia interpreterà Madonna, mentre Alex Belli sarà Tom Jones:

"Sono emozionato, nasco come musicista, ma poi ho fatto altro. Sono contento di essere qua e di mettere in campo tutta l'arte per cui ho studiato. Sono un intrattenitore e nei prossimi 8 venerdì voglio fare questo, intrattenere"

Maria Teresa Ruta sarà Silvye Vartan e, infine, Scialpi interpreterà Bobby Solo.