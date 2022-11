Suor Cristina, arrivano le parole della Madre Superiora sulla sua "riconversione"

Gossip TV

Sulla riconversione di Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina, ospite a Verissimo nella scorsa puntata, è intervenuta la Madre Superiora dell'Ordine delle Orsoline. Ecco cosa ha detto.

Nell'ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina, vincitrice di The Voice of Italy. La ragazza, che ora ha abbandonato l'abito religioso, vive in Spagna e fa la cameriera, ha raccontato il drastico cambio che ha preso la sua vita. Sulla sua scelta, pochi giorni fa, era arrivata la glaciale risposta delle sue ex consorelle. Ora, a parlare è anche la Madre Superiora dell'Ordine delle Orsoline.

Cristina Scuccia, la dichiarazione della Madre Superiora sulla sua nuova scelta di vita

Le sue ex consorelle erano state intervistate da Fanpage, sebbene con scarsi risultati, data la laconica risposta fornita: "Non abbiamo nulla da dire su Suor Cristina". Una risposta che, però, parlava di un malcotento poco celato o di una delusione per una scelta non condivisa.

La stessa Cristina Scuccia aveva raccontato a Silvia Toffanin che, con la vittoria a The Voice, era stato difficile conciliare il successo e la vita religiosa e che le sue ex consorelle, nel tentativo di proteggerla, si erano rivelate un po' troppo pressanti e protettive. Oggi, Cristina Scuccia è serena e convinta della sua decisione e non rimpiange nulla, anzi, la sua fede è più forte che mai.

Sulla sua "riconversione" è intervenuta la Madre Superiora dell'Ordine delle Orsoline, per chiarire la questione sulla reazione delle consorelle dell'ex Suor Cristina:

"Mi dispiace molto che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina. Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino. La sentiremo sempre una nostra sorella e l’accompagneremo con l’affetto e con la preghiera."

Una risposta molto più diplomatica e meno secca di quella fornita dalle altre suore dell'Ordine. Ma che non nasconde la delusione per un abbandono difficile da digerire.