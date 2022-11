Suor Cristina, dopo l'intervista a Verissimo arriva la dura replica delle suore Orsoline

Gossip TV

A Verissimo ha fatto parlare di sé Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, che ha abbandonato l'abito e la vita da religiosa per dedicarsi alla musica. A commentare la sua scelta sono arrivate le parole delle suore Orsoline, sue ex consorelle. Ecco cosa hanno detto.

La sua apparizione a Verissimo ha lasciato tutti a bocca aperta, perchè Cristina Scuccia, ormai non più Suor Cristina, è una donna molto diversa dalla timida, ma appassionata religiosa che incontrammo a The Voice of Italy anni fa. A commentare il suo cambiamento, sono intervenute anche le sue ex consorelle dell'ordine delle Orsoline

Cristina Scuccia, le parole delle consorelle dopo l'abbandono dell'Ordine

A The Voice fu ammessa grazie al fuoco che la animava e che J-Ax riconobbe in lei e, in quel momento di gioia, le sue consorelle l'avevano appoggiata, esultando insieme a Suor Cristina per quel traguardo. A distanza di anni, l'ex religiosa si racconta a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin e svela che la sua vita è molto cambiata, oggi.

Cristina Scuccia ha raccontato di un eccesso di protezione da parte delle ex consorelle, quando raggiunse il successo nel 2014. Un atteggiamento che sentiva sempre più scomodo e che la soffocava e che l'ha poi spinta ad abbandonare il suo ruolo di religiosa, lasciare l'Ordine delle Orsoline e andare a vivere in Spagna, dove lavora come cameriera.

Il successo l'aveva colta impreparata, così come le ex consorelle, che non vedevano come la musica e la fama si potessero coniugare bene con la vita religiosa. La decisione finale di abbandonare i voti è giunta dopo il covid, anche a causa della perdita del padre. Un momento, per Cristina Scuccia, di crescita e di cambiamento, che l'ha portata a chiedersi se fosse davvero felice.

E, mentre lei non ha che parole affettuose per le sue ex consorelle, lo stesso non si può dire di loro. Da Fanpage hanno provato a chiedere loro un'intervista a proposito di Suor Cristina, ma la replica da parte delle Orsoline è stata secca e gelida: