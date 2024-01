Striscia la Notizia Tapiro d'oro a Stefano De Martino: "Con quante donne ho tradito Belen? La matematica non è il mio forte"

Domani sera a Striscia la notizia su Canale 5, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Stefano De Martino, accusato dall’ex Belén Rodriguez di averla tradita con diverse donne. Tra cui, sempre secondo la showgirl argentina, Alessia Marcuzzi.

"Lei è un traditore seriale? ha chiesto senza girarci attorno Staffelli a De Martino, che – sorridendo – ha risposto: "Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta".

"Smentisce anche la storia con Alessia Marcuzzi?" lo incalza il tapiroforo. "Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social", ha ribattuto De Martino. Il conduttore napoletano con una battuta ha dribbla infine anche l’ultima domanda di Staffelli, che gli chiede con quante donne abbia realmente tradito Belén:

Per De Martino è il terzo Tapiro d’oro ricevuto in carriera, esclusi quelli di coppia (due con l’ex Belén e uno con il figlio Santiago). Il servizio completo domani sera a Striscia la notizia

Belen, intervistata da Chi in edicola oggi, ha confermato al magazine i tradimenti dell'ex ballerino:

"Le relazioni passate mi hanno lasciato l’amaro in bocca, la consapevolezza di non essere stata apprezzata per come sono, ma per quello che rappresentavo. Sono andata a fondo, ho capito che la mia storia d’amore era finita anni fa (…) Non ho scelto io di sapere, succede sempre quando finisce una relazione. Quando ti lasci i nodi vengono al pettine e tutti cominciano a dirti: “Lo sapevo”. E io rispondo: “Ma perché non me l’avete detto prima?”. È un meccanismo che si ripete, arrivano tutti a dirti cose che non sapevi e ti fanno male, ma non perché tu sia ancora innamorata, ma perché così svanisce ogni briciola di quell’amore. Hai la consapevolezza di essere stata presa in giro, è la dignità che piange, pensi di esserti trattata male. Ma io odio il gossip, voglio liberarmi dal gossip."