Striscia la Notizia, Tapiro d'oro a Christian Vieri: "La Canalis una volta mi ha sputato e dato una testata"

Questa sera a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’Oro a Christian Vieri, dopo le recenti rivelazioni di Elisabetta Canalis sul loro burrascoso rapporto ai tempi in cui si frequentavano.

Durante l’incontro con Staffelli, l’ex calciatore, noto per il suo carisma e la sua schiettezza, ha colto l’occasione per sdrammatizzare su alcuni episodi che hanno segnato quella relazione.

"È vero che una volta da Elisabetta le ho prese: è entrata nel bar dove ero con un amico, mi ha sputato e mi ha dato una testata. Meno male che allora non faceva kick boxing…"

L’ex attaccante ha poi confermato un altro famoso episodio che era stato svelato dalla showgirl:

"Anche la storia della scritta “figlio di…” sulla macchina è vera. E pensa: non eravamo nemmeno fidanzati, eravamo in quelle fasi di tira e molla."

Nonostante i toni scherzosi, Vieri non ha nascosto il fatto che quel periodo, per quanto turbolento, sia stato importante per entrambi, seppur segnato da momenti di tensione che oggi, col senno di poi, riesce a vedere sotto una luce più leggera.

Elisabetta Canalis, ospite di Francesca Fagnani nella terza puntata del celebre programma Belve, si è lasciata andare a confessioni inaspettate sulla sua vita privata, in particolare sulla sua relazione con Christian “Bobo” Vieri, vissuta quando aveva appena 21 anni. Con estrema sincerità, la showgirl ha definito quel rapporto “una relazione tossica” che l’ha segnata profondamente, sia dal punto di vista emotivo che personale.

"Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano”

Rievocando quei tempi, la Canalis ha descritto un legame complicato, in cui la gelosia e i tradimenti avevano un ruolo centrale. Complice la giovane età e l’inesperienza, la relazione si trasformava spesso in un vortice di litigi e tensioni, che non di rado sfociavano in scontri accesi.

“Mi è capitato di ritrovarmi in strada a discutere animatamente con Vieri. Spesso è stato necessario l’intervento di altre persone per calmarci e separarci”

Elisabetta non ha nascosto quanto i tradimenti abbiano contribuito a rendere la relazione ancora più complessa:

“Spesso mi sono sentita tradita, e questo ha aumentato il dolore che già provavo.”