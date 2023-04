Striscia la notizia, Ilary Blasi riceve il tapiro d'oro e commenta le ultime vicende con Francesco Totti

Gossip TV

Ieri sera, lunedì 24 aprile, Ilary Blasi ha ricevuto da Striscia la Notizia il tapiro d'oro. Vediamo cosa ha dichiarato!

Gli ultimi aggiornamenti sulla causa di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti hanno visto i giudici assegnare alla conduttrice di Canale 5 la famosa villa all'Eur. Blasi è attualmente impegnata con la nuova edizione de L'Isola dei Famosi e durante la prima puntata si è lasciata andare a uno scivolone che le ha fatto guadagnare il suo ottavo tapiro d'oro da Striscia la Notizia. A consegnarlo Valerio Staffelli, il quale ne ha approfittato per chiederle qualche informazione sulla separazione dal calciatore.

Striscia la Notizia, Ilary Blasi riceve il tapiro d'oro da Valerio Staffelli

Nella prima puntata del reality, il 17 aprile, Blasi aveva inaugurato la nuova edizione con uno dei suoi scivoloni e aveva confuso i normotipo con...i normodotati, scatenando i commenti del web e che hanno portato Staffelli e il tg satirico ad assegnarle il Tapiro d'oro. Il servizio è andato in onda ieri sera, 24 aprile, poco prima della seconda puntata de L'Isola dei Famosi.

E durante la conversazione con la conduttrice, Staffelli non ha potuto fare a meno di chiedere della villa all'Eur e se per caso Ilary avesse cambiato la serratura della dimora, per impedire all'ex marito di entrarvi. Molto diplomaticamente, Blasi ha commentato con un:

"Francesco può entrare quando vuole, la casa è sempre aperta!"

Quando poi il giornalista ha provato a chiederle anche di Bastian Muller, suo atutale compagno, Blasi ha glissato elegantemente, limitandosi a qualche risposta ironica, ma che di certo non ha soddisfato la curiosità di Staffelli.