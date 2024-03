Stefano De Martino torna con Stasera tutto è Possibile, poi fa una rivelazione sul Festival di Sanremo

Gossip TV

Stefano De Martino pronto a debuttare su Rai 2 con la nuova edizione di Stasera tutto è Possibile, mentre la conduzione del Festival di Sanremo sembra ancora lontana.

A partire dal 1° aprile 2024, in prima serata su Rai 2, Stefano De Martino torna al timone di Stasera tutto è Possibile, uno degli show più divertenti e esilaranti di sempre. Il conduttore ha raccontato qualcosa sulla nuova stagione del programma, per poi fare una rivelazione sul Festival di Sanremo e sulla possibilità di condurlo al posto di Amadeus.

Stefano De Martino al posto di Amadeus al Festival di Sanremo?

Sebbene non fosse inizialmente apparso nei palinsesti Rai ad inizio stagione, tanto da allarmare i fan, Stasera tutto è Possibile si prepara a tornare in prima serata su Rai 2 a partire dal 1° aprile 2024. Il presentatore partenopeo, dopo il successo del suo spettacolo natalizio e di quello portato in tour per i maggiori teatri italiani, si dice pronto alla nuova sfida e racconta a Tv Sorrisi e Canzoni:

“In linea con la versione originale del format francese, cerchiamo di mantenere molti ospiti già visti in passato. L’obiettivo è stato, sin dall’inizio, creare una comitiva di amici. È un’allegra brigata che funziona perché il divertimento è autentico: sotto ai riflettori non puoi fingere. Quando entro nello studio, mi comporto con i colleghi come fossimo a cena insieme […] Ci saranno Mara Maionchi, Rocio Munoz Morale, Aurora Ramazzotti e Fabio Caressa, tanto per citarne alcuni. Ma altri verranno a trovarci”.

Insomma lo spettacolo è assicurato con i giochi più amati dallo show ma anche alcune novità pronte a strappare un sorriso ai telespettatori. Stefano, che ha commentato l’addio a Belen Rodriguez, è tornato con la mente a quando era piccolo e ai suoi giochi preferiti, rivelando di essersi messo di nuovo i gioco per il figlio Santiago dato che è un grande appassionato di calcio.

“Santiago si è iscritto ad una scuola di calcio e quando ci vediamo sono obbligato a giocare a pallone pur non essendo io appassionato. Da ragazzo non ero molto capace di stare in campo, con mio figlio sto recuperando”.

De Martino, che si vocifera abbia un flirt con Dayane Mello che tiene nascosto da qualche settimana, ha risposto anche alla domanda che tutti avrebbero voluto fare. Cosa accadrebbe se i vertici di Viale Mazzini affidassero a lui la conduzione del Festival di Sanremo dopo l’addio ufficiale di Amadeus?

“Ho raccolto l’eredità di Step da Amadeus, che aveva trent’anni di carriere alle spalle che a me mancano. Lui ha fatto un capolavoro da Oscar. Ha riportato il Festival ad una condizione eccellente dandogli lo smalto incredibile. È certamente un’esperienza che mi piacerebbe fare in futuro, ma devo dedicarmi a progetti che possano durare nel tempo. Per usare una metafora: Sanremo è la Laura, io sono iscritto al primo anno della facoltà”.