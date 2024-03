Stefano De Martino e Dayane Mello, nuovo flirt in corso? Il gossip bomba

Gossip TV

Stefano De Martino e Dayane Mello si stanno frequentando in segreto? Nuovo gossip sul presentatore di Rai 2 e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Nuovo gossip bomba sulla vita sentimentale di Stefano De Martino. Dopo l’addio ufficiale a Belen Rodriguez, il presentatore di Stasera tutto è possibile è stato pizzicato a Napoli insieme a Luciana Montò e si è pensato che tra i due ci fosse una liaison in corso, ora tuttavia spunta il nome di Dayane Mello, nota ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Stefano De Martino e Dayane Mello nuova coppia?

Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, che ha ammesso di star allontanando lentamente, Stefano De Martino è finito al centro dei gossip e non ne è più uscito. Tutti vogliono sapere chi sarà la nuova fiamma del bellissimo ballerino così come tutti vogliono sapere chi sarebbero le fantomatiche 12 donne con le quali ha tradito la showgirl argentina. Negli ultimi giorni si è parlato di un flirt tra Stefano e Luciana Montò, beccati insieme ad un evento a Napoli, e il gossip è stato confermato da Gabriele Parpiglia. Ora, tuttavia, il giornalista ritratta e svela chi sarebbe davvero il nuovo amore del presentatore di Stasera tutto è possibile.

“Ci sono aggiornamenti. Le foto di lui con questa ragazza sono state scattate ad un evento a Napoli. Noi abbiamo detto che c’era un flirt, non che si sarebbero sposati. Poi con lui ci siamo messaggiati scherzando. Però adesso mi è arrivata una notizia e non so come fare. Io nella prossima vita devo rinascere Stefano De Martino. Lo dico: pare che lui adesso abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione è Dayane Mello”.

Insomma, Stefano e Dayane Mello si starebbero frequentando per ora in gran segreto? La notizia è esplosa sul web dove tutti hanno iniziato a cercare tracce e prove, al momento la modella brasiliana che è nota per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e altri reality non ha commentato la notizia che la riguarda così come non lo ha fatto De Martino, ma chissà se in futuro usciranno allo scoperto come coppia.