Stefano De Martino sotto scacco: ritorno di fiamma con Belen per rimanere in Rai? L’accusa

Stefano De Martino accusato di aver fatto strada in Rai grazie alla sua relazione con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornai insieme, nonostante entrambi sembrano volersi sforzare a non condividere il loro ritorno di fiamma sui social, rispondendo in modo elusivo alle domande dei più curiosi sulla loro vita privata. Che sia per il bene di Santiago, o per scaramanzia, quel che è certo è che la coppia fa discutere e apre le porte ad una polemica che investe De Martino, accusato di aver giovato del legame sentimentale con la bella showgirl argentina per lasciare il mondo della danza e aspirare alla promozione a presentatore in Rai.

De Martino agevolato da Belen? L’affondo al presentatore

Una delle coppie più amate e chiacchierate di sempre è tornata alla ribalta e il gossip è impazzito, cercando di star dietro alle fughe romantiche, agli avvistamenti spontanei e alle paparazzate con la famiglia allargata al seguito, mentre i diretti interessati hanno imparato a tacere la verità, rifilando informazioni marginali sul rapporto e sul ritorno di fiamma, che hanno fatto accrescere la curiosità dei fan. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sanno come tenere tutti con il fiato sospeso, ricucendo i rapporti ancora una volta dopo la fine della relazione tra la showgirl e Antonino Spinalbese, che ha fatto una dichiarazione spiazzante, il quale l’ha resa madre per la seconda volta di Luna Marì.

Nonostante la burrascosa rottura, Stefano e Belen sembrano proprio essere legati da un filo invisibile, che li porta l’uno verso l’altra nonostante le azzardate o drastiche scelte di vita, nonostante i conti in sospeso non siano poi così pochi. Nelle ultime ore, la coppia più chiacchierata del momento ha fatto qualche apparizione mirata in occasione dei festeggiamenti del primo maggio, confermando così di aver ripreso a frequentarsi senza dover dare troppe spiegazioni. E forse proprio a causa di questo ritorno di fiamma, nelle ultime ore è tornata in primo piano un’intervista di più di un anno fa, che Valerio Pino ha rilasciato a Nuovo. L’ex ballerino di Amici ha tirato lunghi e dolorosi affondi a Stefano, affermando che la sua relazione con Belen gli ha aperto le porte della Rai.

“Come mai lui lavora in Rai? Lavora solo perché ha fatto un figlio con Belen Rodriguez. Certa gente non conosce il sacrificio, ha solo avuto storie con persone famose. Se Stefano non avesse fatto un figlio con Belen e se non avesse un agente potente farebbe il conduttore? Che cosa penso di lui? In realtà io non penso però gli faccio un applauso. Lui si è gestito molto bene, ha saputo gestire bene tutto. Sono sanamente invidioso di lui. Grazie ad una serie di situazioni è riuscito anche senza spiccare in eccellenza ne nella danza ne in un carisma particolare, ne in una dialettica, ne in una conoscenza del linguaggio tale da poter meritare è arrivato dove è arrivato perché conosce le persone giuste. Grazie anche all’accoppiata con Belen e ad un agente molto potente. – riporta Biccy – Poi si è operato si è aggiustato, ha fatto cose che gli ha richiesto il sistema, è un burattino, ha fatto il figlio con Belen nel momento giusto”.

Le accuse di Pino sono molto gravi, forse dettate da qualche conto in sospeso con il ballerino ed ex collega del talent show di Canale5, ma sono pur sempre dichiarazioni datate che il web ha tirato in ballo senza preavviso. Chissà che Valerio non abbia totalmente cambiato idea su Stefano nel corso dell’ultimo anno.