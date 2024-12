Stefano De Martino: "Ritorno di fiamma con Belen? No, non succederà più"

Il 2024 sarà ricordato come l’anno magico di Stefano De Martino,che si è concluso con risultati straordinari, consacrandolo come uno dei volti più rilevanti della televisione italiana. La sua ascesa è culminata con una nuova, entusiasmante avventura su Rai 1: la conduzione di Affari Tuoi, il celebre gioco a premi che ha saputo rinnovare con il suo stile personale e inconfondibile. La scelta di affidargli un programma così iconico è stata una vera e propria scommessa da parte della rete ammiraglia della Rai, una scommessa che Sterfano ha vinto a pieni voti. Con un approccio fresco e coinvolgente, è riuscita a raggiungere punte di ascolto impressionanti, con oltre 6 milioni di telespettatori, riportando Affari Tuoi ai suoi antichi fasti e conquistando il cuore del pubblico.

Un percorso di crescita costante Il trionfo di De Martino e non è frutto del caso, ma il risultato di un percorso costruito con passione e determinazione. L'ex allievo di Amici si è raccontato a Vanity Fair parlando anche dell'ex moglie Belen Rodriguez e del suo desiderio di avere un altro figlio, dopo il primogenito avuto con la showgirl argentina.

Stefano si è raccontato a cuore aperto, consapevole di vivere un momento indimenticabile:

: sono un ragazzo fortunato, lo riconosco e non ho nessun timore, né scaramanzia. Sono grato alla vita per tutte le volte che mi ha offerto delle possibilità, me le ha fatte riconoscere e cavalcare. Spero che per il 2025 la mia proverbiale fortuna non mi abbandoni, magari evitando certi momenti di quest’anno…"

Parlando del game show di Rai1, De Martino non ha nascosto di aver avuto una certa ansia di arrivare nelle case degli italiani con un programma serale quotidiano e l'ingombrante eredità di Amadeus:

"A un certo punto un programma quotidiano lo devi affrontare, solo andando in onda tutti i giorni impari a fare questo mestiere. È un po’ come per gli aerei: se vuoi fare il pilota hai bisogno di ore di volo prima di poter trasportare tanti passeggeri, io sono passato da un ultraleggero a un Boeing. E l’unico preserale che aveva un margine di personalizzazione era

Nel pieno delle vacanze, quando mi stavo preparando per

, l’ansia mi divorava. In mezzo al mare della Corsica, non mi rilassavo perché avevo paura di non essere all’altezza, che a quell’ora io fossi un volto troppo giovane per i telespettatori abituati a figure più rassicuranti, più esperte. Un’attesa snervante, una gravidanza..."