Stefano De Martino ospite a Che c'è di nuovo? confessa la verità su Belen e la loro famiglia

Intervistato da Ilaria D'Amico a Che c'è di nuovo? Stefano De Martino ha rivelato retroscena importanti sulla famiglia che ha costruito con Belen Rodriguez

Durante un'intervista a Che c'è di nuovo? programma condotto da Ilaria D'Amico, Stefano De Martino ha rivelato com'è far parte di una famiglia allargata con Belen Rodriguez e dei progetti di allargarla.

Stefano De Martino: "Mio figlio è la cosa migliore che abbia fatto"

Si dice che la terza volta sia quella buona e sembra davvero essere così per Stefano De Martino e Belen Rodriguez: la coppia, dopo la seconda separazione, è ritornata ufficialmente insieme, concedendosi romantiche fughe d'amore a Londra, feste di Halloween insieme e interviste varie -vedi quella di Belen al Maurizio Costanzo show - che non lasciano dubbi sulla felicità della coppia.

I due sono tornati insieme dopo la separazione di Belen Rodriguez da Antonino Spinalbese, ex parrucchiere e attuale concorrente del GFVip. Da lui ha avuto nel 2021 la secondogenita Luna Marì, per la quale Stefano De Martino è una sorta di zio acquisito, come ha dichiarato lui stesso a Ilaria D'Amico.

La nascita del figlio Santiago risale a quando De Martino aveva solo 23 anni, una decisione presa con la giusta dose di incoscienza, ma che si è rivelata per lui importantissima:

" Sono diventato padre quando avevo 23 anni, ho fatto Santiago con la giusta dose d’incoscienza. Ed è stata la cosa migliore che abbia fatto."

Insieme a Santiago, che ora ha 9 anni, la famiglia De Martino-Rodriguez è ufficialmente una famiglia allargata ed è scontato che ci si chieda se ci sia l'intenzione di allargarla ancora:

"Siamo già una famiglia allargata, quindi non ci allarghiamo ulteriormente. Ne ho fatto solo uno, ma è presto, ho ancora tempo."