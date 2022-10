Belén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore a Londra: le foto rivelatrici

Gossip TV

Belén Rodriguez e Stefano De Martino si sono concessi una breve fuga a Londra e sono stati paparazzati in atteggiamenti che non lasciano alcun dubbio: l'amore tra loro è più forte che mai.

Non c'è niente di meglio che un viaggio per rinforzare i legami di coppia: e questo è sicuramente valido per Belén Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl e il conduttore si sono concessi qualche giorno di relax londinese e sono stati paparazzati da Chi, il settimanale di Alfonso Signorini.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino: terzo ritorno di fiamma

Si sono conosciuti nel 2012, ad Amici, il talent show di Maria De Filippi, dove De Martino aveva iniziato come ballerino e intrapreso una storia con la cantante Emma Marrone. Nel 2013 le nozze e la nascita del figlio Santiago. Poi la prima rottura avvenne nel 2015, sconvolgendo i fan della coppia.

Belén aveva allora intrapreso una relazione con Andrea Iannone, ma nel 2019 è di nuovo con l'ex marito. Dopo solo un anno i due si separano nuovamente e la conduttrice de Le Iene inizia una storia con Antonino Spinalbese, attuale concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip, dove ha criticato fortemente la concorrente Nikita Pelizon.

Con Spinalbese, la showgirl argentina ha avuto la secondogenita Luna Marì, ma l'amore con l'ex marito Stefano De Martino non si è mai spento, considerando che a gennaio 2022 la coppia è di nuovo insieme.

Ora, sui social si scambiano complimenti e incoraggiamenti attraverso stories e commenti, dato che questo è un momento lavorativo importante per entrambi: Belén, infatti, è la conduttrice del programma Le Iene con Teo Mammuccari, mentre Stefano è conduttore di Stasera tutto è possibile ed è ormai un volto noto di Rai 2.

Nei giorni scorsi i due sono volati a Londra per concedersi un weekend romantico senza i bambini e i fan della coppia hanno potuto osservare alcuni momenti che i due hanno condiviso, con parsimonia, sui social. Alle stories si sono poi aggiunte le foto di Chi, che li ha paparazzati intenti ad abbracciarsi e ridere per le strade di Londra.

La coppia è apparsa serena e innamorata, lasciando intendere che, evidentemente, le carte del divorzio sono già dimenticate, lasciate a prendere polvere in qualche cassetto.