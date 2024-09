Stefano De Martino: "Me la prendevo con tutti quelli che mi etichettavano come il marito di Belen"

Gossip TV

L'ex allievo di Amici, Stefano De Martino, oggi al timone con un incredibile successo alla guida di Affari Tuoi, si è raccontato a cuore aperto nel Podcast "Passa dal BSMT" condotto da Gianluca Gazzoli.

Stefano De Martino: "Con Belen è stato travolgente, un attenzione a cui non ero abituato"

Allo speaker radiofonico il bel napoletano ha parlato del game show di Rai1 che sta ottenendo un grande riscontro positivo di pubblico e critica dopo la conduzione di Amadeus, ma anche dei suoi esordi televisivi quando nel mondo dello spettacolo era noto solo come il marito della showgirl argentina, Belen Rodriguez con la quale è convolato a nozze e successivamente formato una famiglia con l'arrivo di Santiago, il loro primogenito .Tra rotture e riappacificazioni, oggi Stefano e Belen non sono più una coppia ma hanno rapporti sereni per mantenere, soprattutto un'armonia equilibrata per il figlio. La famiglia della Rodriguez si è poi allargata con l'arrivo di Luna Marì, nata dalla relazione dell'argentina con Antonino Spinalbese.

Tornando a Stefano, è ormai diventato un dei volti di Piazza Mazzini più amati e seguiti. Si vocifera persino che De Martino arriverà anche sul palco più importante d'Italia, quello del teatro Ariston del Festival di Sanremo. Per ora, intanto, l'ex ballerino si gode il successo di Affari Tuoi.

"Un quiz non me lo sono mai immaginato per me, pensavo dovessi scrivere qualcosa da zero - ha dichiarato il conduttore nel Podcast di Gazzoli - però tra le cose esistenti Affari Tuoi mi sembrava l'unico che si prestava a una personalizzazione: devi aprire 20 pacchi, poi il come ce lo metti tu.È una cosa che mi va di fare e la faccio, l'ho detto d'istinto. Mi erano state proposte altre cose nel corso del tempo, anche di prestigio, ma non risuonavano con me e non riuscivo proprio a immaginarvi. Ad Affari Tuoi mi sono visualizzato. È ancora molto presto, ma i risultati sono incoraggianti. È un programma che ha uno zoccolo duro a prescindere da chi lo conduca, ma io ci metto il mio e poteva andare peggio. Posso pagare lo scotto degli esordienti, ma è una cosa che è stata pagata anche da chi è venuto prima di me. "Quando è finito Mike, quando è finito Baudo, quando è finito Arbore", tutti sono stati esordienti a modo loro e pure loro saranno stati bersagli del "era meglio prima"

Parlando di Amadeus, Stefano ha dichiarato:

"Ci siamo sentiti telefonicamente, mi ha detto: "Vedrai che ti divertirai". È un programma che c'ha mille incognite e non c'ha niente di scritto. Quando cominci a giocare non ti annoi perché sei la spalla di chi sta là a giocarsi tutto. È il gioco dell'eroe che gioca contro il destino"

Il conduttore ha parlato anche di suo figlio Santiago e di come riesce a trovare tempo per lui:

“Prima dicevo sì a tutto, "poi mi organizzo". Prendevo treni, guidavo di notte per essere da mio figlio e accompagnarlo a scuola. Ora faccio l'inverso. Dico: sono con lui in questi giorni e nel tempo che resta cosa posso fare? È una cosa che ho capito che si può fare. Fare il genitore è difficile perché stai crescendo mentre allevi una persona. Devi sempre scegliere tra dedicarti a lui o a una carriera. Ho capito che i figli non ti saranno riconoscenti per le cose materiali, ma per il tempo passato con loro. Vale più un pomeriggio passato con loro che una casa di proprietà.”

De Martino ha infine parlato di Belen Rodriguez e la difficoltà di vivere nella sua ombra:

“Faccio fatica a riguardare il me di quel periodo. Ti innamori di una delle donne più belle del mondo, la Ferrari delle donne, il sogno. Io ero uno sbarbato, lei stava con Fabrizio Corona, l'uomo italiano, fico, arrivo io, il ballerino di Amici senza barba, e Belen si innamora di me. In quel momento, io prendo uno schiaffone e non capisco nulla. Quella roba è stata travolgente, un attenzione a cui non ero abituato. Quel riflettore è diventato grande, in un momento in cui ero molto giovane, non avevo gli strumenti per gestire la comunicazione. Era stata accesa una luce su qualcosa che non era ancora a fuoco. Ero semplicemente ‘il marito di Belen'. In quel momento, non mi ponevo il problema di cosa mi arrivava dall'altro lato. Piano piano, ho ricordato il ragazzino che è partito a 10 anni da una scuola di danza ed è passato dal nulla a tutto e ho ricordato che non potevo essere solo questo. Me la prendevo con tutti quelli che mi etichettavano come ‘marito di Belen', ma ero io che stavo comunicando quella cosa.”