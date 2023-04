Stefano De Martino, l'assenza al compleanno di Santiago fa discutere, ma Veronica Cozzani mette tutti a tacere

Gossip TV

Santiago, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha compiuto gli anni il 9 aprile, ma il piccolo ha festeggiato domenica 23 aprile con gli amici. Assente il papà, ma prima che il gossip esplodesse, Veronica Cozzani, madre di Belen, ha messo tutti a tacere. Vediamo cosa ha detto.

Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha compiuto gli anni il 9 aprile e per l'occasione la famiglia, che si trovava a Napoli per le festività pasquali, ha organizzato una grande festa. Il piccolo ha però festeggiato anche ieri, domenica 23 aprile, e si è fatta notare l'assenza del padre al party con gli amici.

Stefano De Martino, assente - con giustifica - al party del figlio

Durante la festa - a tema basket - mostrata sui social in diverse stories dalla zia Cecilia Rodriguez e dalla nonna Veronica Cozzani, i fan hanno notato l'assenza di De Martino e si sono lasciati andare a diverse speculazioni e commenti negativi. In occasione del suo rientro a Le Iene, Belen aveva voluto chiarire una volta per tutte che tra lei e il marito non c'era alcuna crisi, smentendo anche le voci di una presunta gravidanza. Ma è evidente che con pochi gli haters subito si animano e così sotto il video condiviso da Veronica Cozzani alcuni fan hanno pensato di insinuare che Stefano De Martino fosse assente perché in crisi con Belen.

A scatenare i commenti sono state le foto di famiglia, riportate nel video, in cui Santiago è intorno alla torta di compleanno con Belen e la sua sorellina Luna marì, ma di De Martino non c'è traccia. Dietro questa assenza non si cela nessuna crisi famigliare, ma soltanto impegni lavorativi: infatti, il conduttore di Bar Stella, che riprenderà ad andare in onda domani 25 aprile su Rai 2, è assente perché in tour con il suo spettacolo Meglio Stasera!Quasi one man show.

A zittire gli haters, tuttavia, ci ha pensato Veronica Cozzani, che a chi ha insinuato che ci fossero problemi di coppia ha risposto con un secco:

"Stefano lavora in teatro! per quello che abbiamo fatto il compleanno anche a Napoli!"