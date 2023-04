Le Iene, Belen torna a condurre il programma e svela la verità sui gossip: "Lo dico una volta per tutte..."

Gossip TV

Belen Rodriguez è tornata a condurre Le Iene e ha deciso di dire la sua sulle voci che circolano su di lei. Vediamo insieme cosa ha dichiarato!

Belen Rodriguez è tornata alla conduzione de Le Iene dopo la breve pausa dovuta al covid-19. La conduttrice, infatti, aveva annunciato con un video di essere risultata positiva ed era stata costretta ad allontanarsi dagli studi dove stava girando la nuova puntata de Le Iene.

Le Iene, Belen Rodriguez ritorna a condurre e dice la sua su tutti i gossip che la riguardano

Nel video che il programma aveva pubblicato per comunicare agli spettatori perché la conduttrice era assente nella puntata andata in onda martedì scorso su Italia 1, la conduttrice si mostrava con la mascherina e l'espressione dispiaciuta, mentre si lamentava di voler restare e continuare a registrare la puntata: "Voglio continuare a lavorare, ma invece devo andare a casa". A distanza di una settimana, per fortuna, Belen è guarita e ha ripreso il suo posto alla conduzione del programma.

Ma, le prime parole che ha deciso di rivolgere al suo pubblico sono state una secca e decisa risposta che smentisse una volta e per sempre tutti i gossip che circolavano su di lei:

""Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. Ma, la settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il covid. Ma, tranquilli, che per il resto c'è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere."

Non è la prima volta che Belen si ritrova a dover smentire i diversi rumors che circolano su di lei: in particolare, nell'ultimo periodo si erano fatte insistenti le voci di una terza gravidanza e, su quest'ultimo gossip, la showgirl argentina aveva scherzato pubblicando sul suo profilo Instagram una foto con un finto pancione insieme a due amici comici.