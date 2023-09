Stefano De Martino incontra Antonino Spinalbese: "Il patto tra i due ex di Belen Rodriguez"

Gossip TV

Il settimanale Chi ha svelato il retroscena di un faccia a faccia avvenuto tra Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

La scorsa settimana, poco prima che Belen Rodriguez ufficializzasse la sua relazione con Elio Lorenzoni, c'è stato un gesto social di Antonino Spinalbese che ha fatto subito mormorare il web.

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, l'incontro segreto

L'ex hair stylist, padre di Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez nata nel luglio del 2021, ha iniziato a seguire su Instagram Stefano De Martino, padre del primogenito della showgirl argentina con la quale l'ex ballerino è convolato a nozze nel 2017 dando vita ad una lunga e travagliata storia d'amore caratterizzata da separazioni e riappacificazioni costanti.

Il conduttore ha ricambiato il segui e in molti si sono domandati se tra i due noti ex dell'argentina possa essere nato un rapporto di amicizia o complicità. Ebbene, secondo quanto svelato da Chi, sembrerebbe proprio di sì. Stefano e Antonino si sarebbe incontrati di nascosto, stipulando una sorta di patto per il bene dei rispettivi figli, che sono legatissimi.

"Stefano De Martino e Antonino Spinalbese sono il sogno di tante donne - si legge sul settimanale - ma soltanto una li ha avuti entrambi: Belen Rodriguez."

"Stefano, con alcune pause significative, è stato legato alla showgirl dal 2012 fino allo scorso giugno, e con lei ha avuto un figlio, Santiago; Antonino, invece, è stato legato a Belen dal 2020 al 2021, e si sono lasciati dopo la nascita di Luna Marì. Pochi giorni fa ha destato scalpore il fatto che Spinalbese abbia iniziato a seguire su Instagram De Martino. In effetti i due sono stati rivali in amore: quando Belen si è lasciata con Stefano, ha conosciuto Spinalbese, e, quando Antonino e la Rodriguez hanno rotto, lei e tornata con De Martino"

"Domenica scorsa i due ex della Rodriguez si sono incontrati a casa di Stefano, con i rispettivi figli e e sono rimasti insieme per tre ore. C’è un motivo importante, quindi, per cui due uomini così possono trovarsi a passare del tempo insieme: il bene dei figli. Santiago e Luna Marì, infatti, sono legatissimi e il fatto di averli fatti incontrare per giocare insieme li avrà resi felici. Adesso che De Martino e Spinalbese sono amici, potranno farlo spesso. Già che c’erano, probabilmente, avranno parlato anche di “attualità”. Perché nella vita dei piccoli è entrata una nuova persona: il compagno di Belen. Lo abbiamo visto anche nelle prime foto della showgirl ed Elio Lorenzoni: salivano a casa di lei con Luna Marì. I due uomini avranno spiegato ai loro figli, come ha fatto anche Belen, che qualcosa è cambiato. E, probabilmente, l’amicizia fra Spinalbese e De Martino renderà le cose più facili. Un patto fra padri per il bene di tutti”.