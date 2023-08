Stefano De Martino in un nuovo Programma Tv su Rai 2: ecco dove lo vedremo

Gossip TV

Stefano De Martino è ufficialmente la nuova voce narrante de Il Collegio, il documento-reality in onda su Rai 2.

Sarà Stefano De Martino a prendere il posto di Giancarlo Magalli come voce narrante della nuova stagione de Il Collegio, l’amato docu-reality di Rai 2. Il presentatore partenopeo accompagnerà i ragazzi nell’anno 2001, destreggiandosi tra passato e presente fino al tanto temuto esame di diploma. L’annuncio sul profilo Instagram ufficiale del programma.

Stefano De Martino nel cast de Il Collegio

Nelle ultime settimane il nome di Stefano De Martino è apparso diverse volte associato alla fine della sua relazione con Belen Rodriguez. Non è chiaro cosa sia accaduto tra i due, dal momento che anche gli esperti di gossip sono estremamente divisi sull’argomento. C’è chi, come Fabrizio Corona, sostiene che sia stato Stefano a tradire per primo la moglie consapevole che questa sarebbe stata l’ultima scappatella e che lei non l’avrebbe mai più perdonato. Altri, invece, credono che il partenopeo sia stato scaricato dall’oggi al domani in favore dell’imprenditore Elio Lorenzoni, che a quanto pare gravita attorno alla Rodriguez da diversi anni, da prima che lei incontrasse Antonino Spinalbese.

Mentre il gossip impazza, Stefano può festeggiare almeno sul fronte lavorativo. Il presentatore è stato riconfermato alla guida di Stasera tutto è Possibile su Rai 2, ha prestato la sua voce per il film Disney Elemental, e ora torna sul piccolo schermo in un ruolo inedito. Grazie al profilo ufficiale de Il Collegio, il noto docu-reality che porta alunni indisciplinati indietro nel tempo in attesa di scoprire se sono meritevoli o meno di sostenere l’esame di licenza elementare, si è scoperto che sarà De Martino a fare da voce narrante alla nuova edizione.

Quest’anno, i concorrenti del programma di Rai 2 saranno catapultati nel 2001 e per la primissima volta verrà messa a disposizione una borsa di studio per l’alunno o l’alunna che, tra tutti, ha dato il massimo durante il percorso. Cambia il set del programma, che lascia Anagni e si sposta al Collegio San Francesco di Lodi. Le Anticipazioni, inoltre rivelano altre importanti novità per il cast dei professori. Insomma, De Martino si divertirà senza dubbio un mondo a seguire le avventure dei giovani alunni, prendendo il posto occupato per tante edizioni da Giancarlo Magalli.