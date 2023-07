Il Collegio, Anticipazioni e Novità: quando inizia, Cast e il ricco premio in Denaro

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla nuova edizione de Il Collegio, il docu-reality di Rai 2: ecco tutte le informazioni sul cast e le novità della stagione.

Rai conferma la messa in onda della nuova stagione, l’ottava per l’esattezza, de Il Collegio. Scopriamo insieme le novità di quest’anno, il cast che vedrà grandi ritorni per la gioia dei telespettatori di Rai 2, ma anche l’introduzione del premio in denaro per l’alunno più meritevole. Ecco i dettagli.

Il Collegio, tutte le novità: Anticipazioni incredibili

Torna in autunno Il Collegio, in onda su Rai 2 in prima serata con l’ottava edizione del docu-reality che ha appassionato tantissimi telespettatori. Una delle grandi novità di questa edizione del programma sarà la borsa di studio messa a disposizione dalla produzione per l’alunno più meritevole, che potrà spendere i soldi del ricco montepremi per un corso di studi di approfondimento di ben 6 mesi. Una ricompensa allettante per i giovani alunni del programma, che forse questa volta si impegneranno di più e creeranno meno caos.

Novità anche nel corpo docenti con il ritorno dell’adorata professoressa Petolicchio che, dopo aver partecipato all’ultima edizione di Pechino Express con l’ex alunno Andrea di Piero, torna nel ruolo di insegnate di matematica e scienze e non farà sconti a nessuno. Mentre è incentra la presenza dell’adorato professore di lettere Andrea Maggi, è confermata la presenza del preside Bosisio che, tuttavia, quest’anno dirigerà Il Collegio da una nuova location, il Collegio San Francesco di Lodi. Dopo aver eseguito diversi tuffi nel passato più lontano, la redazione del docu-reality di Rai 2, questa volta i candidati a passare l’esame dovranno affrontare il 2001.

Un anno difficile dal punto di vista storico, ricordiamo l’attentato alle Torri Gemelle che scosse il mondo intero e che ebbe conseguenze a lungo raggio, non solo a causa delle migliaia di persone morte durante lo schianto dei due aerei che distrussero i mega grattacieli. Il 2001 è anche l’anno della globalizzazione con l’avvento delle nuove tecnologie, il preludio del mondo social. Dunque, questa volta, gli alunni avranno una chiave d’accesso più vicina per decifrare la complessità di questo periodo storico, ma dovranno comunque impegnarsi se vogliono essere ammessi all’esame e puntare alla borsa di studio. Stando ai palinsesti, Il Collegio sarà trasmesso per 6 serate su Rai 2, lasciando poi il posto alla nuova edizione de La Caserma.