Stefano De Martino e Gigi D'Alessio: la verità sulla presunta lite in un video

Si sono diffusi rumors di una lite tra Stefano De Martino e Gigi D'Alessio e i due diretti interessati hanno deciso di rivelare la verità con un video. Ecco cosa è successo.

Durante la festa per lo scudetto del Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona, il conduttore Stefano De Martino e uno degli ospiti più importanti della serata, Gigi D'Alessio, erano affiatati e si sono abbracciati, dopo l'esibizione del cantante partenopeo trasmessa su Rai 2. Ma, dopo i festeggiamenti hanno iniziato a circolare rumors di una lite tra i due. Ma qual è la verità?

Stefano De Martino e Gigi D'Alessio, il video che svela la verità sulla lite

Non solo, quindi, voci di una lite con Emma Marrone, già smentite in due occasioni, per il conduttore. Secondo la pagina di gossip, Pipol Tv, De Martino e D'Alessio avrebbero litigato prima dell'evento, nonostante in tv si fossero dimostrati molto affettuosi l'uno con l'altro:

"Prima della Festa del Napoli c'è stato uno screzio durissimo tra Gigi D'Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati). Il motivo del litigio dettato dalle canzoni scelte da Gigi e dalla presenza di un'artista che De Martino non voleva sul palco. Alla fine, la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti."

Queste voci di liti e attriti sono arrivate anche ai diretti interessati, che hanno escogitato un modo originale per smentire tutte le fake news di un gelo tra loro: hanno, infatti, rotto il silenzio, mostrandosi sui social durante una videochiamata e cantando una delle canzoni di D'Alessio!