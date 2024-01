"Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi negarono sempre tutto a Belen Rodriguez", l'indiscrezione

Gossip TV

Alessandro Rosica, l'esperto di gossip che ha fatto chiarezza sulla vicenda dei tradimenti subito da Belen Rodriguez da parte di Stefano De Martino, ha rivelato nuove indiscrezioni sul flirt tra l'ex ballerino e Alessia Marcuzzi.

Qualche giorno fa, la nota showgirl argentina, Belen Rodriguez, rispondendo ad un utente sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha confermato i rumors di diverso tempo fa, relative al tradimento da parte di Stefano De Martino insieme ad Alessia Marcuzzi, collega e amica dell'argentina. La Rodriguez lo ha confermato riaccendendo il gossip sulla vicenda.

"Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino avrebbero sempre negato tutto a Belen Rodriguez"

All'epoca, sia De Martino che la Marcuzzi smentirono seccamente. Belen ha anche ringraziato pubblicato Alessandro Rosica, l'esperto di gossip che ai tempi la mise in guardia sulla situazione anche se all'epoca non gli credette.

"Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non gli ho creduto e si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti” ha scritto Belen. Rosica a questo punto ha voluto svelare di più e oltre a parlare di rapporti intimi nei camerini televisivi e viaggio di nascosto, ha rivelato che la Marcuzzi, incalzata da Belen, avrebbe negato fermamente all'argentina, giurando sulla loro amicizia.

"Alessia a Belen. Amore, Stefano è solo un amico, ti giuro. siamo mamme e amiche, ci conosciamo da tantissime anni, non potrei mai dirti bugie. Le voci sono false perché vogliono rovinarmi la carriere. Alessandro Rosica è un bugiardo, te l'ha detto anche Stefano. Lui ti ama tanto.." questo ha scritto Rosica aggiungendo che solo poche ore prima di queste parole, la Marcuzzi e De Martino erano a letto insieme.

"Belen, fino a ieri, non ha mai voluto credermi - ha aggiunto -non voleva credere che suo marito, l'uomo che ha sempre amato /odiato le avesse potuto fare tutto questo...."

Nel mentre, il profilo Instagram della Marcuzzi è invaso di commenti velenosi contro la conduttrice, che avrebbe tradito un'amica ma anche il suo ex marito. Alessia per ora ha deciso di non replicare né smentire nulla e anche De Martino questa volta non ha smentito.